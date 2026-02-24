Быстрый «Завтрак чемпионки» – энергичность и отличное настроение обеспечены: рецепт от первой ракетки мира из Беларуси

Новости по теме

«Подавать с тостами на завтрак»: что такое огуречное варенье и с чем его едят

Перейти

Беру кефир и яблоко - через 10 минут на столе гора лакомства к чаю: подсели всей семьей на этот завтрак

Перейти

Как скотч помогает чистить яйца в 10 раз быстрее — и без грязи на кухне

Перейти

Почему куры едят яйца и как это остановить: секрет идеального курятника

Перейти

Завела кур, чтобы сэкономить на яйцах - через год пожалела: 10 причин отказаться от несушек

Перейти