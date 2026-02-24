Быстрый «Завтрак чемпионки» – энергичность и отличное настроение обеспечены: рецепт от первой ракетки мира из Беларуси

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась фирменным рецептом любимого завтрака, который дарит сытость и энергию. Приготовить его быстро и просто – он состоит из тоста с авокадо, лососем и яичницей.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- авокадо;
- долька лимона;
- ломтик цельнозернового хлеба;
- ломтик копченого лосося;
- яйца – 2 шт.;
- подсолнечное масло и соль.
Способ приготовления
Сначала разомните мякоть авокадо и сбрызните его соком лимона. Намажьте на подсушенный в тостере или на сковороде без масла кусочек хлеба авокадо с лимоном.
Для приготовления яичницы разогрейте смазанную маслом сковороду и вылейте на ее два яйца так, чтобы они находились как можно дальше друг от друга. Жарьте максимум 1 минуту золотистого оттенка, переверните каждое яйцо и повторите то же самое с другой стороны.
А теперь сборка завтрака: выложите на тост с авокадо лосося, а сверху – два яйца.
По желанию в рецепт можно добавить пекинскую капусту.
Другие варианты завтраков от Арины Соболенко
В интервью спортсменка признавалась, что может позавтракать омлетом и овсяной кашей. Перекус перед тренировкой – протеиновый батончик и стакан кофе, но иногда для достижения чувства легкости девушка выходит тренироваться натощак.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как можно необычно и эффектно завернуть блинчики с начинкой.