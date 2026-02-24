Городовой / Полезное / Быстрый «Завтрак чемпионки» – энергичность и отличное настроение обеспечены: рецепт от первой ракетки мира из Беларуси
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
«Парковки России» провалились в СПб: Лискутов хвалит, цифры ругают Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Быстрый «Завтрак чемпионки» – энергичность и отличное настроение обеспечены: рецепт от первой ракетки мира из Беларуси

Опубликовано: 24 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Быстрый «Завтрак чемпионки» – энергичность и отличное настроение обеспечены: рецепт от первой ракетки мира из Беларуси
Быстрый «Завтрак чемпионки» – энергичность и отличное настроение обеспечены: рецепт от первой ракетки мира из Беларуси
Legion-Media
Как приготовить сытный и вкусный завтрак по рецепту спортсменки

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась фирменным рецептом любимого завтрака, который дарит сытость и энергию. Приготовить его быстро и просто – он состоит из тоста с авокадо, лососем и яичницей.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • авокадо;
  • долька лимона;
  • ломтик цельнозернового хлеба;
  • ломтик копченого лосося;
  • яйца – 2 шт.;
  • подсолнечное масло и соль.

Способ приготовления

Сначала разомните мякоть авокадо и сбрызните его соком лимона. Намажьте на подсушенный в тостере или на сковороде без масла кусочек хлеба авокадо с лимоном.

Для приготовления яичницы разогрейте смазанную маслом сковороду и вылейте на ее два яйца так, чтобы они находились как можно дальше друг от друга. Жарьте максимум 1 минуту золотистого оттенка, переверните каждое яйцо и повторите то же самое с другой стороны.

А теперь сборка завтрака: выложите на тост с авокадо лосося, а сверху – два яйца.

По желанию в рецепт можно добавить пекинскую капусту.

Другие варианты завтраков от Арины Соболенко

В интервью спортсменка признавалась, что может позавтракать омлетом и овсяной кашей. Перекус перед тренировкой – протеиновый батончик и стакан кофе, но иногда для достижения чувства легкости девушка выходит тренироваться натощак.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как можно необычно и эффектно завернуть блинчики с начинкой.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью