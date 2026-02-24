Благоухают месяц: как продлить жизнь букетам, подаренным на 8 марта - минимальный, но важный уход

23 февраля отметили, на очереди — 8 марта. Многие дамы получат в подарок цветочные композиции во флористической губке. "Лайфхакер" рассказал, как за ними ухаживать, чтобы дольше стояли.
Губка для цветов еще называется пиафлор или оазис. Это пористый материал, который впитывает и долго удерживает влагу. Некоторые виды могут быть дополнительно пропитаны питательными веществами, продлевающими жизнь букета. В среднем композиции сохраняют свежесть от 5 до 10 дней, но при правильном уходе этот срок можно продлить.
Как ухаживать за цветами в оазисе:
- Выберите правильное место. Держите букет подальше от батарей и прямых солнечных лучей. Оптимальная температура — 16–20C. На ночь можно выносить на застеклённый балкон, если там не ниже 10C.
- Регулярно увлажняйте губку. Проверяйте влажность пальцем каждые 1–2 дня. В зависимости от сухости воздуха полив может потребоваться ежедневно. Используйте отстоянную или фильтрованную воду комнатной температуры. Лейте жидкость из бутылки с узким горлышком или шприца, стараясь не попадать на бутоны — от воды они загнивают. За раз достаточно 50–120 мл в зависимости от размера композиции.
- Следите за влажностью воздуха. Рядом с букетом можно поставить миску с водой или использовать увлажнитель. Опрыскивать цветы из пульверизатора не стоит — капли портят лепестки. Композиции из хвойных или лиственных растений без цветов можно опрыскивать.
- Не вынимайте растения из губки без необходимости. Цветы не требуют подрезки, а обратно собрать букет в первозданном виде уже не получится. Если отдельные бутоны завяли, аккуратно удалите их, придерживая губку рукой.
При соблюдении этих несложных правил цветы в губке будут радовать минимум полторы недели, а то и дольше, некоторые виды цветов могут стоять до месяца. Если вовремя увлажнять основу, беречь композицию от жары и сквозняков и не тревожить растения без крайней необходимости, то букеты, подаренные на 8 марта, будут радовать очень долго.
