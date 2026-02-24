Хозяин, мне нужен рехаб. Агроном рассказал, как помочь уставшей почве – комплекс мер без особых усилий

Как помочь уставшей почве

Урожайность овощей снизилась? Растения выглядят нездоровыми? Возникает необходимость частого полива? Возможно, это свидетельствует об истощении почвы, и ей требуется восстановление. Как это сделать, рассказал агроном Андрей Лозовой.

Для решения проблемы истощения почвы можно внести значительное количество органических и минеральных удобрений, либо посеять сидераты. Однако наиболее эффективным будет комплексный подход.

Ключевым аспектом является правильная организация севооборота. Поскольку растения избирательно потребляют питательные вещества из почвы, их грамотное чередование позволит увеличить урожайность без дополнительных затрат на удобрения и химикаты.

Быстро и эффективно восстановить плодородие почвы помогут сидераты. Среди наиболее популярных: озимая рожь, ячмень, горчица и бобовые культуры. Обычно их заделывают в почву через 1,5-2 месяца после посева. За это время растения успевают нарастить зеленую массу, которая по объему превосходит внесение навоза в два-три раза.

Также можно поддержать почву с помощью жидких удобрений. Для этого ботву пасынков и сорняков сбраживают в воде. Полученный сброженный раствор разводят водой в соотношении 1:5 (1 литр раствора на 5 литров воды).

Основная ценность настоя заключается в полезных микроорганизмах. Улучшить раствор можно, добавив в него одну чайную ложку комплексного удобрения.

Полезные микроорганизмы также доступны в продаже. Для оздоровления почвы можно приобрести биопрепараты. Многие считают "БайкалЭМ" идеальным средством для различных типов почв, тогда как другие отдают предпочтение "Экстрасолу". Эти препараты также могут быть использованы для восстановления плодородия почвы.

Значительное влияние на плодородие почвы оказывает и способ ее обработки. В местах, где почва перекапывается два-три раза в год с оборотом пласта, деградация происходит быстрее. В связи с этим рекомендуется перекапывать участок один раз в год без оборота пласта. Альтернативно, можно компенсировать разрушение структуры почвы внесением соломы или других растительных остатков перед перекопкой.

Некоторые садоводы полностью отказываются от перекопки, заменяя ее поверхностным рыхлением. Такой подход позволяет сэкономить усилия, однако урожайность с таких грядок обычно ниже.

Еще одним нежелательным последствием поверхностной обработки является увеличение численности почвенных и наземных вредителей. Традиционные методы обработки позволяют значительно сократить их количество без применения инсектицидов.

Ранее мы рассказали, чем обработать семена перед посадкой.