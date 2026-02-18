Привез на оценку Toyota Camry 2017 года с пробегом 130 000 – и уехал обратно: сколько предложил автодилер

Сколько сегодня предлагают за 9-летнюю Toyota Camry и почему

Каждый автомобилист стремится сдать машину автодилеру по справедливой цене. Особенно, если речь идет о таком мощном авто, как Toyota Camry. Однако иногда что-то идет не так. Как, например, в истории, которой поделился автоэксперт Андрей Якунин.

Его знакомый пытался сдать автомобиль Toyota Camry 2017 года с легендарным 3,5-литровым мотором мощностью 249 л. с. и с пробегом чуть более 133 000 километров по выгодной для себя цене и купить "китайца". Но реальность внесла свои коррективы, и сумма, которую предложил дилер, его изрядно огорчила.

Во сколько оценил машину автодилер

Автодилер предложил на 500 000 рублей ниже рыночной цены, которая сегодня варьируется от 2 до 2,5 млн рублей. То есть фактически нужно было отдать машину всего за 1,5 млн рублей. Безусловно, такая стоимость не устроила автовладельца.

Причины такой оценки

Чем же объяснил автодилер такое странное решение? Менеджер по оценке сделал серьезное лицо и заявил, что автоматическая коробка передач нуждается в капитальном ремонте, так как работает с "пинками", особенно при торможении. Кроме того, были зафиксированы некоторые отклонения в давлении масла в пакетах фрикционов.

Владелец Toyota Camry изрядно удивился, так как легкие подергивания при переключении передач он связывал с мощным мотором, да и был уверен в надежности своего авто. Поэтому такая оценка больше походила на "развод".

Но если разобраться в технической части, то на Camry с двигателем 3,5 литра устанавливается 6-ступенчатый "автомат" Aisin U660E. Этот агрегат славится надежностью и выносливостью, но при агрессивной эксплуатации и резком старте со светофора к 133 000 километрам пробега, действительно, может "устать". Так как изнашивается фрикцион блокировки гидротрансформатора. Тем более, что многие автомобилисты пренебрегают своевременной заменой масла в коробке.

Так что с технической точки зрения автодилер мог быть прав, но сумма, которую он пытался скинуть, вызвала большие вопросы. Ведь стоимость ремонта такой коробки обойдется в 150 000 рублей, а иногда и вовсе проблему можно решить, поменяв масло. Поэтому владелец Toyota Camry не стал сдавать машину в салон и менять на "китайца", а отремонтировал ее за 120 000 рублей и продолжил ездить дальше.

Чему учит эта история

Никогда не стоит верить автодилерам на слово. Ведь они стремятся заработать и сбить цену. Лучше отвезти машину в независимый сервис, отремонтировать и продать самому. Скорее всего, недостатки окажутся не столь серьезными, как преподносит дилер.

Личный опыт других автовладельцев

Интернет-пользователи поблагодарили эксперта за историю и поделились собственным опытом сдачи машин автодилерам:

"Вспомнился мне далекий 2014 год, когда купленную "пятнашку" 2012 года за 240 000 рублей решил продать с пробегом в 30 000 километров. Зашел к ближайшему региональному дилеру с просьбой выставить авто на продажу или купить у меня ее. Думал сейчас за 200 000 с руками оторвут. То, что я от них услышал, не сходилось с реальностью вообще! 150 000 рублей. Чего? Я решился дара речи от удивления. Продал в течении недели за 215 000 рублей, как-то так!" "Заниженная цена от салона компенсируется скидкой на новый автомобиль по трейд-ину. А эту скидку салон позже компенсирует продажей по рыночной цене". "У меня Камри 2,5 л, 2015 года, пробег 250 000 километров. Никаких пинков. Загонял на проверку, заменил сайлентблоки. Все остальное в идеале. Не буду продавать и менять на "китайца".

