Петербург увековечит память блокадных жертв: закон принят

Опубликовано: 18 февраля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Речь идет, например, о перезахоронении останков и содержании мемориалов. 

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга окончательно утвердили закон о сохранении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Этот документ поможет четко разграничить ответственность за поиск, охрану и обустройство могил ленинградцев, умерших во время блокады. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.​

Значение для города

Сохранение памяти о жертвах геноцида имеет особую важность для Петербурга. В 2022 году собранные доказательства убедили суд признать блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советских этнических групп.

По уточненным данным, в период осады погибло около 1,093 миллиона человек.

Правительство города возьмет на себя основную часть задач по новому закону, включая перезахоронение останков и уход за мемориалами.

Муниципалитеты займутся содержанием и ремонтом захоронений, которые находятся за пределами официальных кладбищ.​

Юлия Аликова
