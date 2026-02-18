Петербург увековечит память блокадных жертв: закон принят

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга окончательно утвердили закон о сохранении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Этот документ поможет четко разграничить ответственность за поиск, охрану и обустройство могил ленинградцев, умерших во время блокады. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.
Значение для города
Сохранение памяти о жертвах геноцида имеет особую важность для Петербурга. В 2022 году собранные доказательства убедили суд признать блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советских этнических групп.
По уточненным данным, в период осады погибло около 1,093 миллиона человек.
Правительство города возьмет на себя основную часть задач по новому закону, включая перезахоронение останков и уход за мемориалами.
Муниципалитеты займутся содержанием и ремонтом захоронений, которые находятся за пределами официальных кладбищ.