Городовой / Город / Нелегальная стоянка на Богатырском уходит в прошлое
Нелегальная стоянка на Богатырском уходит в прошлое

Опубликовано: 18 февраля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Aleksey / news.ru
Территория использовалась без действующих правоустанавливающих документов. 

Сотрудники Комитета по контролю за использованием имущества (ККИ) вместе с Центром правоприменения в сфере имущественных и земельных отношений (ЦПЭИГИ) демонтируют нелегальную парковку на территории свыше 3,5 тыс. кв. м на Богатырском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.​

Проверка выявила отсутствие у пользователей действующих документов, подтверждающих право на землю.

Ранее участок сдавался в аренду для открытой охраняемой стоянки, но договор истёк после ликвидации юридического лица.

Хотя владельцев неоднократно предупреждали об освобождении территории, они проигнорировали требования и продолжили её коммерческое использование.​

Поэтому на участке стартовали работы по принудительному высвобождению земли. За прошлый год ККИ вернули в оборот 40 участков под платные парковки общей площадью около 240 тыс. кв. м.

С начала 2026 года освобождено уже 9 таких территорий.

Автор:
Юлия Аликова
