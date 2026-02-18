Нелегальная стоянка на Богатырском уходит в прошлое

Сотрудники Комитета по контролю за использованием имущества (ККИ) вместе с Центром правоприменения в сфере имущественных и земельных отношений (ЦПЭИГИ) демонтируют нелегальную парковку на территории свыше 3,5 тыс. кв. м на Богатырском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.
Проверка выявила отсутствие у пользователей действующих документов, подтверждающих право на землю.
Ранее участок сдавался в аренду для открытой охраняемой стоянки, но договор истёк после ликвидации юридического лица.
Хотя владельцев неоднократно предупреждали об освобождении территории, они проигнорировали требования и продолжили её коммерческое использование.
Поэтому на участке стартовали работы по принудительному высвобождению земли. За прошлый год ККИ вернули в оборот 40 участков под платные парковки общей площадью около 240 тыс. кв. м.
С начала 2026 года освобождено уже 9 таких территорий.