Санкт-Петербург лидер по «каморкам», но с доступными «трешками» в новостройках

Опубликовано: 18 февраля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Самые недорогие трехкомнатные квартиры в новостройках продаются в Красногвардейском районе города. 

Недавно Санкт-Петербург занял первое место среди российских регионов по количеству компактных квартир в эконом-новостройках.

Высокие цены на жилье вынуждают покупателей выбирать маленькие студии по принципу «свое, хоть и скромное», хотя такие варианты не всем подходят, включая даже однушки и двушки.

Для любителей просторного жилья в городе есть доступные предложения. По данным BN.ru, самые дешевые трехкомнатные квартиры в новостройках — в Красногвардейском районе, где средняя цена за квадратный метр составляет 265,4 тыс. рублей.

Выборгский район на втором месте с показателем 268,6 тыс. рублей за «квадрат» в «трешках». Третье место у Приморского района — 274,1 тыс. рублей за метр.

Самые дорогие трехкомнатки продаются в Центральном и Петроградском районах: цена за квадратный метр колеблется от 652,2 тыс. до 722,7 тыс. рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
