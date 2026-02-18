Городовой / Вопросы о Петербурге / Какая примета, если у женщины «горят» щеки?
Какая примета, если у женщины «горят» щеки?

Опубликовано: 18 февраля 2026 18:10
 Проверено редакцией
Какая примета, если у женщины «горят» щеки?
«Горящие» щёки имеют не только народные, но и медицинские объяснения.

Если у вас вдруг «запылали» щёки, не спешите сразу искать тайный смысл. Разберёмся, что говорят народные поверья — и чем это может объясняться с точки зрения медицины.

Народные приметы: о чём «говорят» щёки?

В фольклоре покраснение щёк давно трактуют как знак того, что о вас кто‑то думает или говорит. Но детали меняют смысл:

  • Правая щека. Добрые вести: кто‑то вспоминает вас с теплотой, хвалит или испытывает симпатию. Утром — к новому знакомству, вечером — к признанию в любви.
  • Левая щека. Насторожиться: возможно, идут сплетни, зависть или недобрые разговоры. Особенно «тревожно» в понедельник или вторник — примета сулит сложности в начале недели.
  • Обе щеки. Вас активно обсуждают в кругу людей — и пока непонятно, в каком ключе. Чтобы «проверить», брали золотое кольцо (без камней), проводили по щеке и смотрели на след: светлый — к добру, тёмный — к сплетням.

Трактование пылающих щек различается и по дням недели: понедельник — новые знакомства (утром) или тоска (вечером); вторник — конфликты и недомолвки; среда — удача и прибыль; четверг — радость и гармония; пятница — важные новости; суббота — романтические встречи; воскресенье — домашние радости и звонки от близких.

А что говорит наука?

Медицина не связывает покраснение щёк с чужими разговорами, но находит ему вполне реальные объяснения:

  • Эмоции и стресс. Волнение, смущение, радость или гнев вызывают выброс адреналина — сосуды на лице расширяются, и щёки краснеют. Это естественная реакция нервной системы.
  • Температура и погода. На морозе сосуды сначала сужаются, а потом рефлекторно расширяются, чтобы согреть ткани — отсюда «морозный румянец». В жару или на солнце капилляры тоже расширяются, отводя лишнее тепло.
  • Еда и напитки. Острая пища (из‑за капсаицина) и алкоголь усиливают кровоток — щёки горят. Горячий чай или суп действуют аналогично.
  • Физическая нагрузка. Во время тренировки температура тела растёт, кровообращение активизируется — лицо краснеет.
  • Кожные заболевания. Розацеа, аллергии, дерматиты могут вызывать стойкое покраснение, иногда с зудом или жжением.
  • Гормональные изменения. Менопауза, гормональные сбои влияют на тонус сосудов — щёки могут краснеть без видимой причины.
  • Чувствительность кожи. У людей с тонкой кожей и близко расположенными капиллярами румянец появляется легче и держится дольше.

Важно. Приметы — это часть культурного наследия, но не диагноз. Если щёки горят часто и это вызывает дискомфорт, лучше проконсультироваться со специалистом. А если румянец появился разово — возможно, это просто реакция организма на внешние факторы или яркие эмоции.

Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
