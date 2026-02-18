Дорожный коллапс в Петербурге: проспекты под замком до конца года

В Санкт-Петербурге с 20 февраля начнут действовать новые ограничения на дорогах. ГАТИ уведомила водителей о временных сложностях на ряде городских улиц, об этом заявили в пресс-службе комитета.
Ограничения вызваны ремонтом и прокладкой газопровода. В Адмиралтейском районе с 20 февраля по 30 июня из-за установки ограждений сузят движение на Лермонтовском проспекте от Садовой улицы до Канонерской.
Также с 20 по 24 февраля полностью закроют Садовую улицу от переулка Макаренко до Лермонтовского проспекта.
В Приморском районе с 20 февраля по 1 марта ограничат участок у дома 36 корпус 6 на Фермском шоссе в связи с работами по газопроводу.
Самое продолжительное ограничение введут в Пушкинском районе: с 20 февраля по 27 декабря полностью закроют Новгородский проспект в Шушарах от Шушарской дороги до Пушкинской улицы.
Объезд возможен по Пушкинской улице, Витебскому проспекту, Петербургскому шоссе и Шушарской дороге.