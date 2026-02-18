Морозные аферы: как складские «распродажи» обманывают петербургских водителей

Когда покупатель переводит предоплату, ситуация развивается по одному из двух сценариев.

В феврале в России участились случаи мошенничества, направленного на водителей автомобилей.

Аферисты маскируются под распродажу складских запасов и утилизацию остатков, предлагая автозапчасти и расходники по нереально низким ценам — особенно в сильные морозы, когда спрос на такие товары возрастает.

Объявления выглядят правдоподобно: в соцсетях и чатах размещают снимки якобы настоящего склада с призывами вроде «последние единицы», «только сегодня» или «финальный день акции».

Их задача — спровоцировать поспешное решение без проверки.

После перевода аванса возможны два варианта: либо отправляют некачественный товар или хлам вместо заявленного, либо продавец просто пропадает с деньгами.

В холода автовладельцы чаще нуждаются в срочных приобретениях: замене аккумуляторов, зимних покрышках, щетках, омывайке и антифризе. Также востребован быстрый ремонт.

Когда авто не запускается на морозе, люди склонны хвататься за первое предложение, лишь бы оперативно и недорого починить.

Мошенники эксплуатируют это, подчеркивая дефицит («осталось лишь пять», «акция кончится вечером»), избегая надежных платежей, не давая документов и ссылаясь на «неформальный подход малого склада».

Такие «торговцы» обычно лишены сайта и юрданных. Сверхнизкие цены («аккумулятор за полцены», «шины почти бесплатно») — верный сигнал тревоги.

Киберполиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области советует оставаться настороже: изучать отзывы о продавце, запрашивать бумаги на товар и не платить вперед без гарантий возврата.