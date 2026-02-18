Городовой / Город / Снежный циклон в Петербурге: ИИ оштрафует за наледь на крышах на 100 тысяч рублей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Морозные аферы: как складские «распродажи» обманывают петербургских водителей Город
Без горшка и субстрата: выращиваю орхидею по-другому — получаю максимум цветения при минимуме ухода, цветоносы лезут один за другим Полезное
Зачем на Масленицу сжигают чучело? Вопросы о Петербурге
Наливайки под контролем: жалобы в Петербурге рухнули на треть после нового закона Город
Готовлю для блинов сытную начинку - просто тает во рту: после такого Масленица пройдет на ура Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Снежный циклон в Петербурге: ИИ оштрафует за наледь на крышах на 100 тысяч рублей

Опубликовано: 18 февраля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Снежный циклон в Петербурге: ИИ оштрафует за наледь на крышах на 100 тысяч рублей
Снежный циклон в Петербурге: ИИ оштрафует за наледь на крышах на 100 тысяч рублей
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Специалисты ГАТИ проверят работу коммунальщиков.

Синоптики прогнозируют осадки в Петербурге в ближайшие дни из-за нового циклона с снегом. В связи с этим вице-губернатор Евгений Разумишкин распорядился очистить крыши около 5 тысяч зданий, об этом сообщили 18 февраля в ГАТИ.

Собственникам зданий поручено поддерживать кровли в надлежащем состоянии и предотвратить появление наледи.

Инспекторы ГАТИ проверят отчеты, а контроль за исполнением обеспечит искусственный интеллект. За сосульки, зафиксированные автоматически, штраф составит 100 тысяч рублей.

С начала года выдано более 250 постановлений о наледи на крышах на сумму свыше 22 миллионов рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью