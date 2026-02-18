Снежный циклон в Петербурге: ИИ оштрафует за наледь на крышах на 100 тысяч рублей

Синоптики прогнозируют осадки в Петербурге в ближайшие дни из-за нового циклона с снегом. В связи с этим вице-губернатор Евгений Разумишкин распорядился очистить крыши около 5 тысяч зданий, об этом сообщили 18 февраля в ГАТИ.
Собственникам зданий поручено поддерживать кровли в надлежащем состоянии и предотвратить появление наледи.
Инспекторы ГАТИ проверят отчеты, а контроль за исполнением обеспечит искусственный интеллект. За сосульки, зафиксированные автоматически, штраф составит 100 тысяч рублей.
С начала года выдано более 250 постановлений о наледи на крышах на сумму свыше 22 миллионов рублей.