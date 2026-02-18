Городовой / Город / От «Перекрёстка» до такси: как петербургская полиция очищает рынок труда от мигрантов
От «Перекрёстка» до такси: как петербургская полиция очищает рынок труда от мигрантов

Опубликовано: 18 февраля 2026 14:30
 Проверено редакцией
От «Перекрёстка» до такси: как петербургская полиция очищает рынок труда от мигрантов
От «Перекрёстка» до такси: как петербургская полиция очищает рынок труда от мигрантов
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В «Перекрестке» все магазины сети проверила полиция после инцидента.

Руководитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин на заседании в ЗакСобрании рассказал о предложении, запрещающем мигрантам трудоустраиваться в магазинах на любых позициях.

Инициатива возникла после инцидента в супермаркете «Перекрёсток», где 21 января неофициально работавший иностранный охранник задушил клиента.​

Плугин отметил, что не скажется на экономике. Около пяти тысяч иностранных работников с патентами заняты на различных должностях в рознице, но их число, вероятно, выше — многие трудятся нелегально.​

После случившегося полиция проверила все точки сети «Перекрёсток» и выявила нарушения. По словам главы ведомства, за три месяца оштрафовали примерно 800 мигрантов, пытавшихся устроиться курьерами или таксистами вопреки запрету, введённому в 2025 году.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
