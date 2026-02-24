Где в Санкт-Петербурге находится музей Александра Блока?

Музей-квартира Александра Блока в Санкт-Петербурге находится на улице Декабристов, дом 57.

Музей-квартира Александра Блока — это не просто мемориальное пространство, а портал в эпоху Серебряного века, где оживает история жизни и творчества одного из самых загадочных русских поэтов. Он расположен в Санкт-Петербурге по адресу: улица Декабристов, дом 57 (бывшая Офицерская улица). Это дом, где Александр Блок провёл последние девять лет своей жизни — с 1912 по 1921 год.

История создания музея

Идея создания музея возникла сразу после смерти поэта в 1921 году. Вдова Блока, Любовь Менделеева, бережно сохранила историческую обстановку и библиотеку, завещая их Пушкинскому Дому. Однако музей открылся только в 1980 году, к 100-летию со дня рождения поэта.

Музей стал первым в СССР музеем, посвящённым культуре Серебряного века. В 1970-е годы Государственный музей истории Ленинграда приобрёл частное собрание московского коллекционера Николая Ильина, который целиком продублировал библиотеку Блока. Эта коллекция легла в основу экспозиции.

Экспозиция

Музей занимает две квартиры в одном подъезде.

Квартира №21 на 4-м этаже — мемориальная экспозиция. Здесь воссозданы интерьеры кабинета, столовой, спальни и комнаты жены поэта. В кабинете можно увидеть подлинный стол, за которым Блок писал свои произведения, включая «Двенадцать», «Соловьиный сад» и «Роза и крест».

Квартира №23 на 2-м этаже — литературная экспозиция. Здесь представлены рукописи, книги, личные вещи Блока, его френч и кастаньеты, купленные в Испании (они символизируют цикл «Кармен» 1914 года). Один из залов посвящён связям Блока с театром, а в комнате, где поэт умер, выставлен карандашный портрет Блока на смертном одре, сделанный Львом Бруни.

В 2008 году в квартире №21 открылась экспозиция «Блок и его окружение». Она организована по принципу открытого хранения и знакомит посетителей с кругом родных и друзей поэта.

Дополнительные возможности

В музее проводятся:

групповые и индивидуальные экскурсии;

тематические пешеходные экскурсии «Прогулки по Коломне»;

автобусные экскурсии по местам, связанным с Блоком;

временные выставки;

интерактивные занятия для детей (например, «Четырехлапая поэзия», «День рождения стиха»).

Часы работы: понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье — с 11:00 до 18:00 (касса до 17:00); вторник — с 11:00 до 17:00 (касса до 16:00); среда — выходной.

Стоимость билетов: 250 рублей — для взрослых, 200 рублей — для школьников, студентов и пенсионеров.

