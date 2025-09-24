От популярности до домашнего ареста: что происходит с Аглаей Тарасовой

Аглая Тарасова родилась в Санкт-Петербурге. Ее мама — известная актриса Ксения Раппопорт, папа — бизнесмен Виктор Тарасов. Сначала девочку назвали Дарьей.
Будущая звезда сменила имя в 16 лет и, несмотря на звездных родителей, изначально не горела желанием становиться актрисой, пишет 78.ru.
Аглая интересовалась языками, но однажды ее заметили во время съемок короткометражки и предложили попробовать себя в кино. Тарасова бросила учебу и выбрала съемки.
Успех благодаря «Интернам»
В восемнадцать лет Аглая получила одну из главных ролей в сериале «Интерны». На проекте она встретила свою первую сильную любовь — коллегу по съемочной площадке Илью Глинникова.
Их роман длился с перерывами несколько лет и был широко обсуждаем в СМИ.
Признание и новые роли
Фильмы «Гетеры майора Соколова», «Обычная женщина», «Марафон желаний» и особенно «Холоп» и «Лед» принесли Аглае популярность.
В последних двух фильмах она сыграла сложные образы, много тренировалась, чтобы быть убедительной — училась кататься на коньках, занималась вокалом и даже дайвингом.
Личная жизнь и переезды
Во время работы над фильмом «Лед» Аглая встретила Милоша Биковича, и у них закрутился роман. Позже они расстались из-за слишком загруженных графиков артистов, писала Комсомольская правда.
Затем Тарасова уехала в США с известным режиссером Дарреном Аронофски, с которым познакомилась в Москве.
Несмотря на разницу в возрасте (около 25 лет), их отношения длились несколько лет.
Арест
В конце августа 2025 года в аэропорту Домодедово Аглаю задержали из-за попытки провести через таможню вейп с запрещенным веществом.
Теперь актрисе грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф. Ее посадили под домашний арест с жесткими ограничениями.
Последствия для карьеры и поддержка близких
Из-за дела режиссеры не хотят рисковать и уже исключили Аглаю из третьей части «Холопа», а остальные проекты под вопросом, пишет metronews.ru.
Чтобы поддержать дочь, в Россию вернулась ее мать. Уголовное дело заведено и даже если она избежит наказания, ее репутации уже нанесен серьезный вред.