Невестка знаменитого артиста стала «Миссис Россия — 2026»: кто такая Марина Куклачева

Титул «Миссис Россия» достался Марине Куклачевой — хореографу и режиссёру Театра кошек. Победа стала логичным продолжением её успеха: годом ранее она завоевала звание «Миссис Москва».
Как прошёл финал и какие награды получила Куклачева
Объединённый финал «Миссис Москва» и «Миссис Россия» состоялся в московском зале «Москонцерт».
Корону победительнице передала «Миссис Россия — 2025» Екатерина Семёнова, а сама Марина вручила титул «Миссис Москва» новой столичной победительнице — Валентине Вылегжаниной.
Помимо главной короны, Куклачева получила «Космический кубок» и право снять авторский клип.
Почему артистка не планирует новые конкурсы
Для Марины титул «Миссис Россия» был личной вершиной — и, взяв эту высоту, она решила сосредоточиться на творчестве. В ближайших планах — работа над семейным проектом вместе с сыном, артистом Большого театра Никитой, и продолжение деятельности в Театре кошек Куклачева.
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