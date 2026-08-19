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Невестка знаменитого артиста стала «Миссис Россия — 2026»: кто такая Марина Куклачева

Опубликовано: 19 августа 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Невестка знаменитого артиста стала «Миссис Россия — 2026»: кто такая Марина Куклачева
фото legion-media
Какие награды получила артистка и почему она не намерена дальше участвовать в конкурсах красоты

Титул «Миссис Россия» достался Марине Куклачевой — хореографу и режиссёру Театра кошек. Победа стала логичным продолжением её успеха: годом ранее она завоевала звание «Миссис Москва».

Как прошёл финал и какие награды получила Куклачева

Объединённый финал «Миссис Москва» и «Миссис Россия» состоялся в московском зале «Москонцерт».

Корону победительнице передала «Миссис Россия — 2025» Екатерина Семёнова, а сама Марина вручила титул «Миссис Москва» новой столичной победительнице — Валентине Вылегжаниной.

Помимо главной короны, Куклачева получила «Космический кубок» и право снять авторский клип.

Почему артистка не планирует новые конкурсы

Для Марины титул «Миссис Россия» был личной вершиной — и, взяв эту высоту, она решила сосредоточиться на творчестве. В ближайших планах — работа над семейным проектом вместе с сыном, артистом Большого театра Никитой, и продолжение деятельности в Театре кошек Куклачева.

Ранее «Городовой» рассказывал, в каком возрасте россияне готовы съехать от родителей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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