Где в Петербурге увидеть флаг, поднятый Петром I в 1693 году, и как Северная столица отметит главный праздник

Центром торжеств в Северной столице станет Петропавловская крепость.

Каждое лето, 22 августа, в России отмечают День Государственного флага. Бело-сине-красный триколор развевается над городами, объединяя миллионы людей.

Откуда взялся триколор?

Многие думают, что триколор придумал Петр I. На самом деле первый трехцветный флаг подняли еще при его отце, царе Алексее Михайловиче, на военном корабле «Орёл». Было это в далеком 1668 году.

Но именно Петр Великий сделал триколор официальным символом торгового флота. А самый старый из сохранившихся флагов до сих пор хранится в Петербурге.

В 1693 году Петр I поднял его на яхте «Святой Пётр».

Современный праздник относительно молодой. В августе 1991 года триколор снова стал официальным флагом страны. А в 1994 году в календаре появилась новая праздничная дата — 22 августа.

Петербург: выстрел пушки и гимн над Невой

В Санкт-Петербурге праздник всегда отмечают с особым размахом. Главной площадкой традиционно становится Петропавловская крепость.

Ровно в полдень здесь гремит знаменитый залп с Нарышкина бастиона. Сразу после выстрела на башне под гимн страны поднимают триколор. В библиотеках и музеях города открываются выставки.

А в Центральном военно-морском музее любой желающий может увидеть тот самый исторический стяг Петра I. Для школьников и студентов проходят исторические квесты и викторины.

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