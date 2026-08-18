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Россияне назвали идеальный возраст для переезда от родителей

Опубликовано: 18 августа 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Россияне назвали идеальный возраст для переезда от родителей
фото legion-media
Что говорят цифры и какие факторы реально влияют на переезд

Вопрос, во сколько лет детям лучше начинать самостоятельную жизнь, сегодня вызывает немало споров. Данные опроса показывают: единого мнения у россиян нет, а представления о «взрослости» заметно разнятся.

Что говорят цифры

Большинство склоняются к тому, что отделяться оптимально в 21–23 года, но значительная часть общества не считает переезд обязательным вовсе. При этом собственное жилье по-прежнему воспринимается как маркер взрослости — его связывают и с созданием семьи, и с ощущением самостоятельности.

Важный нюанс: молодежь чаще откладывает этот шаг из‑за финансовой стороны вопроса, а люди постарше видят в квартире логичный этап перед рождением детей.

На что ориентироваться при планировании переезда

  • Учитывайте не возраст, а реальную финансовую устойчивость: стабильный доход важнее условной «планки» в годах.
  • Оцените, насколько важна близость к семье: в регионах чаще хотят жить рядом, в мегаполисах спокойнее относятся к переезду в другой город.
  • Ориентируйтесь на практичную площадь: статистика показывает, что большинству хватает 26–45 кв. м для старта.
  • Помните про главные барьеры — цены на жилье и ставки по ипотеке: их стоит закладывать в план заранее.

Короткий вывод

Нет универсального возраста для начала самостоятельной жизни — многое зависит от финансов, семейных установок и личных приоритетов. Статистика помогает увидеть общие тренды, но решение всегда остается индивидуальным. Главное — опираться не на усредненные нормы, а на собственные возможности и готовность к переменам.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие квартиры будет сложно продать через пять лет.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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