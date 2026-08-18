Россияне назвали идеальный возраст для переезда от родителей

Вопрос, во сколько лет детям лучше начинать самостоятельную жизнь, сегодня вызывает немало споров. Данные опроса показывают: единого мнения у россиян нет, а представления о «взрослости» заметно разнятся.
Что говорят цифры
Большинство склоняются к тому, что отделяться оптимально в 21–23 года, но значительная часть общества не считает переезд обязательным вовсе. При этом собственное жилье по-прежнему воспринимается как маркер взрослости — его связывают и с созданием семьи, и с ощущением самостоятельности.
Важный нюанс: молодежь чаще откладывает этот шаг из‑за финансовой стороны вопроса, а люди постарше видят в квартире логичный этап перед рождением детей.
На что ориентироваться при планировании переезда
- Учитывайте не возраст, а реальную финансовую устойчивость: стабильный доход важнее условной «планки» в годах.
- Оцените, насколько важна близость к семье: в регионах чаще хотят жить рядом, в мегаполисах спокойнее относятся к переезду в другой город.
- Ориентируйтесь на практичную площадь: статистика показывает, что большинству хватает 26–45 кв. м для старта.
- Помните про главные барьеры — цены на жилье и ставки по ипотеке: их стоит закладывать в план заранее.
Короткий вывод
Нет универсального возраста для начала самостоятельной жизни — многое зависит от финансов, семейных установок и личных приоритетов. Статистика помогает увидеть общие тренды, но решение всегда остается индивидуальным. Главное — опираться не на усредненные нормы, а на собственные возможности и готовность к переменам.
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