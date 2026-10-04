2 штучки на противень — духовка чиста как в день покупки: ни векового жира, ни нагара

Как очистить духовку от жира и нагара без едких моющих средств

Очистить духовку до блеска и без едких химикатов — задачка со звездочкой для многих хозяек. Использовать кислоту или щелочь там, где готовится пища, не все хотят. Но опытная домохозяйка, блогер с миллионной аудиторией Марина Жукова нашла способ, как очистить духовку и противни от жира и нагара безопасным способом — двумя таблетками для посудомоечной машины.

Возьмите противень, влейте в него литр горячей воды

растворите в ней 2 таблетки для посудомоечной машины (предварительно можно измельчить)

добавьте 1 ст.л. средства для мытья посуды

тщательно размешайте.

Включите духовку на 250 градусов, и когда разогреется, поставьте в нее противень с раствором, на центральную «полку». Вскоре состав закипит. Тогда понижайте температуру до 180 градусов и оставьте еще на полчаса. Раствор будет превращаться в пар и оседать каплями на стенках духовки. Грязь и даже закаменелый нагар размягчится и его будет проще удалить.

Затем достаньте противень. Этой же жидкостью и щеткой или скребком для чистки плиты хорошо почистите духовку изнутри. Если грязь не полностью отошла, нанесите на губку средство для посуды и еще раз помойте духовку. В конце смойте остатки грязи, жира и пену большим количеством чистой воды.



Этот метод описан в блоге Марины Жуковой и получил множество откликов и благодарностей хозяек. Читательницы отмечают, что без особых усилий очистили свои духовки, противни и даже сковородки.

Изображение создано при помощи ИИ

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