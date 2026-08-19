Свиные ушки в Китай, яйца в пустыню и мех в тропики: что на самом деле Петербург продает по всему миру

Местные фермеры и производители бьют рекорды.

С начала 2026 года из Санкт-Петербурга и Ленинградской области вывезли за границу 353 тысячи тонн животноводческой продукции. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлым летом.

Российские продукты становятся все более популярными в мире.

Мясо идет нарасхват

Больше всего за рубежом ждут наше мясо. В 21 страну мира уже отправили 62 тысячи тонн курятины, свинины и субпродуктов, сообщает online47.

Главные покупатели куриного мяса — Бенин (7 тысяч тонн) и Китай (3,7 тысячи тонн). Бенин сегодня стал главным узлом, через который российская курятина расходится по всей Западной Африке.

Свинину активно покупают Китай, Вьетнам, Филиппины и Сербия. Отдельно стоит отметить субпродукты — лапки, уши и хрящики. В России на них спрос небольшой.

Зато в Китай их отправили целых 14 тысяч тонн. Там это считается деликатесом, а наши фермеры получают отличную дополнительную прибыль.

Рыба отправляется в Африку

Рыбу и морепродукты из Петербурга увозят в 13 стран. Всего на экспорт ушло 6,5 тысяч тонн.

Больше всех нашу рыбу любит Нигерия. Туда отправили больше половины всего объема — 3,4 тысячи тонн. На втором месте снова Китай с показателем в 1,9 тысяч тонн.

Морские перевозки через петербургский порт делают эти поставки очень выгодными.

Необычный экспорт: яйца в пустыню и мех в Азию

Есть в статистике и довольно неожиданные товары. Например, из региона вывезли 37 миллионов пищевых яиц. Их купили Арабские Эмираты и Африканская Сьерра-Леоне.

В жарких Эмиратах ценится наша качественная продукция, а в Африке просто не хватает собственных ферм.

А вот пушнину и меховое сырье отправили в жаркие страны — Таиланд и Камбоджу. Туда ушло 337 тысяч шкурок. Там работают крупные фабрики, которые шьют из этого сырья одежду и аксессуары.

В чем секрет такого роста?

Экспорт вырос в 1,5 раза, потому что производители Северо-Запада перенаправили торговые пути. Вместо Европы товары потекли в Азию, Африку и на Ближний Восток.

За безопасностью продуктов строго следит Россельхознадзор. Каждая партия проходит проверку перед отправкой. Поэтому иностранные покупатели доверяют качеству наших продуктов и готов наращивать заказы.

Ранее «Городовой» рассказывал, курьеры в Петербурге оказались самыми медленными.