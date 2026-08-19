Лодки на причал, Нижний парк под замок: стихия закрыла главные сады Петербурга

Погода в Петербурге в очередной раз решила проверить горожан на прочность.

Сильный ветер и затяжные дожди перечеркнули планы многих жителей и туристов. Сегодня прогуляться по любимым аллеям не получится — парки и сады города вынуждены ограничить работу из-за непогоды.

Куда сегодня не пустят?

Больше всего досталось популярным туристическим местам. В ЦПКиО на Елагином острове уже отменили спортивные тренировки и закрыли прокат лодок.

В Петергофе закрыли Нижний парк, Острова, а также парки Александрия и Ораниенбаум. Прогуляться у знаменитых фонтанов пока не выйдет.

Зато работают музеи и дворцы — там можно укрыться от непогоды и посмотреть на интерьеры. Например, открыты Большой петергофский и Меншиковский дворцы.

Треть нормы осадков — за пару часов

Дождь льет практически без перерыва. Всего за несколько часов на город вылилось больше трети месячной нормы воды.

Из-за порывов ветра до 15–20 м/с спасатели рекомендуют не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Комплекс защитных сооружений (петербургская дамба) привели в готовность: если уровень воды в Неве начнет стремительно расти, затворы дамбы закроют, чтобы уберечь город от наводнения.

Эхо июльского урагана

Пока Петербург заливает новым дождем, в Павловском парке до сих пор не могут ликвидировать последствия прошлого шторма. Суперциклон «Бернадетт», прошедший еще 11 июля, нанес парку огромный урон.

Специалисты каждый день обследуют территории и расчищают завалы. Только за один день проверки в районах «Большая Звезда» и «Белая Береза» нашли еще три сотни поваленных деревьев.

Всего парк потерял уже 2344 дерева. На их восстановление уйдут годы.

Сегодня лучше остаться дома, выпить горячего чая и отложить долгие прогулки до сухих и солнечных дней.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько воды еще выльется на Петербург.