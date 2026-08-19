Городовой / Новости Петербурга / Лодки на причал, Нижний парк под замок: стихия закрыла главные сады Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Защитные щиты у эскалаторов и карта «озер»: как метро Петербурга оберегают от затопления Новости Петербурга
Внимание, задача: "6-4=0". У вас 30 секунд, чтобы сделать пример верным — достаточно сдвинуть 2 спички Полезное
Воздушный змей, секреты Екатерины II и «настоящая» принцесса: как пройдут выходные в Царском Селе Новости Петербурга
От пиратов на сапах до горячих кренделей: почему стоит надеть кеды и рвануть на День города в Выборг Новости Петербурга
Зачем скандинавы кладут ковры на кухне: эта деталь меняет пространство лучше любого декора Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Рецепты Туризм
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Лодки на причал, Нижний парк под замок: стихия закрыла главные сады Петербурга

Опубликовано: 19 августа 2026 12:36
 Проверено редакцией
Лодки на причал, Нижний парк под замок: стихия закрыла главные сады Петербурга
Лодки на причал, Нижний парк под замок: стихия закрыла главные сады Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Погода в Петербурге в очередной раз решила проверить горожан на прочность.

Сильный ветер и затяжные дожди перечеркнули планы многих жителей и туристов. Сегодня прогуляться по любимым аллеям не получится — парки и сады города вынуждены ограничить работу из-за непогоды.

Куда сегодня не пустят?

Больше всего досталось популярным туристическим местам. В ЦПКиО на Елагином острове уже отменили спортивные тренировки и закрыли прокат лодок.

В Петергофе закрыли Нижний парк, Острова, а также парки Александрия и Ораниенбаум. Прогуляться у знаменитых фонтанов пока не выйдет.

Зато работают музеи и дворцы — там можно укрыться от непогоды и посмотреть на интерьеры. Например, открыты Большой петергофский и Меншиковский дворцы.

Треть нормы осадков — за пару часов

Дождь льет практически без перерыва. Всего за несколько часов на город вылилось больше трети месячной нормы воды.

Из-за порывов ветра до 15–20 м/с спасатели рекомендуют не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Комплекс защитных сооружений (петербургская дамба) привели в готовность: если уровень воды в Неве начнет стремительно расти, затворы дамбы закроют, чтобы уберечь город от наводнения.

Эхо июльского урагана

Пока Петербург заливает новым дождем, в Павловском парке до сих пор не могут ликвидировать последствия прошлого шторма. Суперциклон «Бернадетт», прошедший еще 11 июля, нанес парку огромный урон.

Специалисты каждый день обследуют территории и расчищают завалы. Только за один день проверки в районах «Большая Звезда» и «Белая Береза» нашли еще три сотни поваленных деревьев.

Всего парк потерял уже 2344 дерева. На их восстановление уйдут годы.

Сегодня лучше остаться дома, выпить горячего чая и отложить долгие прогулки до сухих и солнечных дней.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько воды еще выльется на Петербург.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью