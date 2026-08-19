Пятая часть месячной нормы за одно утро: синоптик рассказал, сколько воды еще выльется на Петербург

В Петербург пришел мощный циклон.

Сегодня на улицах темно, сыро и очень ветрено. Наш город накрыл активный циклон с юга. Сухими из дома сегодня выйти точно не получится.

Месячная норма за пару дней

Дождь начался еще ночью. К шести утра на каждый квадратный метр Петербурга уже вылилось 16 литров воды.

Это почти пятая часть всей нормы за месяц, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

И это только начало. За день синоптики обещают еще столько же осадков. В некоторых районах дожди будут поливать с особой силой, так что готовьтесь к глубоким лужам.

Осенний холод и штормовой ветер

Погода сегодня совсем не радостная. Температура упала на 5–6 градусов ниже нормы. Термометры покажут скромные +15…+17°, а в Ленобласти — от +14° до +19°.

Ситуацию ухудшает сильный северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Обычный зонт в такую погоду не спасете — его просто вывернет или сломает.

Город готов к потопу

Аварийные бригады «Водоканала» уже дежурят на улицах в усиленном режиме. Они проверяют ливневки и готовые откачивать воду там, где затапливает чаще всего.

Водителям сегодня стоит быть особенно внимательными. На дорогах скользко, а из-за стены дождя ухудшилась видимость.

Не разгоняйтесь и держите дистанцию: машина может легко потерять управление на глубоких лужах.

Когда потеплеет?

Передышка ждет нас уже в четверг. Циклон начнет уходить дальше на восток.

Завтра дожди станут кратковременными и пройдут лишь местами. Ночью будет +10…+12°, а днем воздух прогреется до более приятных +17…+19°. Можно будет выдохнуть и отложить дождевики.

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