Роботы ищут старые резюме, а отели зовут нейросети: что происходит на рынке труда в Петербурге и Москве

Алгоритмы и нейросети приходят в офисы, рестораны и даже больницы.

Мир меняется очень быстро. Раньше слово «автоматизация» ассоциировалось только с заводами и стаканами на конвейере. Сегодня всё иначе.

Алгоритмы и нейросети приходят в офисы, рестораны и даже больницы. Что происходит на рынке труда и где за работу с ИИ платят больше всего?

Москва лидирует, но регионы догоняют

В Петербурге сегодня открыто больше 12 тысяч вакансий, связанных с автоматизацией. Это десятая часть от всех объявлений в городе.

В Москве цифры еще внушительнее — свыше 52 тысяч вакансий, пишет "ДП" со ссылкой на аналитиков hh.ru.

С 2020 года спрос на специалистов по автоматизации в России вырос почти на 80%. Главная причина этого бума — дефицит кадров.

На рынке просто не хватает рабочих рук. Чтобы не тормозить развитие, компании перекладывают рутинные задачи на программы.

Не только IT: технологии пришли в отели и медицину

Раньше автоматизация интересовала в основном айтишников. Теперь технологии внедряют даже в самых консервативных сферах: юриспруденции, медицине и страховании.

Настоящий рекорд поставил сферам туризма и общепита. Спрос на автоматизацию в отелях и ресторанах вырос в 5,3 раза!

Умные системы теперь принимают брони, следят за остатками продуктов и помогают обслуживать гостей.

Даже в поиске сотрудников помогают роботы. Специальные сервисы сами находят старые резюме и возвращают кандидатов в воронку найма.

Это сильно спасает ритейл, логистику и кол-центры, где всегда нужна массовая команда.

Сколько платят за умение работать с ИИ

Знание умных технологий ощутимо повышает зарплату. Вот список специалистов с самыми высокими предлагаемыми медианными доходами:

Дата-сайентисты (специалисты по данным): около 155 тыс. рублей. А опытные профи со знанием ИИ получают до 250 тыс. рублей.

около 155 тыс. рублей. А опытные профи со знанием ИИ получают до 250 тыс. рублей. Программисты и разработчики: в среднем 135 тыс. рублей. Верхняя планка дохода доходит до 265 тыс. рублей.

в среднем 135 тыс. рублей. Верхняя планка дохода доходит до 265 тыс. рублей. Менеджеры по продажам: около 120 тыс. рублей.

около 120 тыс. рублей. Маркетологи: от 100 тыс. рублей.

При этом высокие зарплаты предлагают не только в IT. В строительстве, недвижимости, финансах и консалтинге специалистам со знаниями ИИ готовы платить от 110 тыс. рублей.

Просто написать запрос нейросети — уже мало

Сгенерировать картинку или попросить ChatGPT написать текст сегодня может каждый. Это базовый уровень, который перестает быть суперсилой.

Сейчас работодатели ищут людей с другим подходом. Им важно, чтобы сотрудник понимал:

Какую именно задачу можно и нужно отдать нейросети. Как правильно проверить результат за алгоритмом. Как встроить работу ИИ в реальные задачи компании.

Сегодня побеждает не тот, кто знает много сервисов, а тот, кто умеет грамотно организовать совместную работу человека и искусственного интеллекта.

Похоже, ИИ не заменит людей — но людей без навыков ИИ точно заменят те, кто с технологиями на «ты».

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге за навыки ИИ начали доплачивать.