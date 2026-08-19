Роботы ищут старые резюме, а отели зовут нейросети: что происходит на рынке труда в Петербурге и Москве

Мир меняется очень быстро. Раньше слово «автоматизация» ассоциировалось только с заводами и стаканами на конвейере. Сегодня всё иначе.
Алгоритмы и нейросети приходят в офисы, рестораны и даже больницы. Что происходит на рынке труда и где за работу с ИИ платят больше всего?
Москва лидирует, но регионы догоняют
В Петербурге сегодня открыто больше 12 тысяч вакансий, связанных с автоматизацией. Это десятая часть от всех объявлений в городе.
В Москве цифры еще внушительнее — свыше 52 тысяч вакансий, пишет "ДП" со ссылкой на аналитиков hh.ru.
С 2020 года спрос на специалистов по автоматизации в России вырос почти на 80%. Главная причина этого бума — дефицит кадров.
На рынке просто не хватает рабочих рук. Чтобы не тормозить развитие, компании перекладывают рутинные задачи на программы.
Не только IT: технологии пришли в отели и медицину
Раньше автоматизация интересовала в основном айтишников. Теперь технологии внедряют даже в самых консервативных сферах: юриспруденции, медицине и страховании.
Настоящий рекорд поставил сферам туризма и общепита. Спрос на автоматизацию в отелях и ресторанах вырос в 5,3 раза!
Умные системы теперь принимают брони, следят за остатками продуктов и помогают обслуживать гостей.
Даже в поиске сотрудников помогают роботы. Специальные сервисы сами находят старые резюме и возвращают кандидатов в воронку найма.
Это сильно спасает ритейл, логистику и кол-центры, где всегда нужна массовая команда.
Сколько платят за умение работать с ИИ
Знание умных технологий ощутимо повышает зарплату. Вот список специалистов с самыми высокими предлагаемыми медианными доходами:
- Дата-сайентисты (специалисты по данным): около 155 тыс. рублей. А опытные профи со знанием ИИ получают до 250 тыс. рублей.
- Программисты и разработчики: в среднем 135 тыс. рублей. Верхняя планка дохода доходит до 265 тыс. рублей.
- Менеджеры по продажам: около 120 тыс. рублей.
- Маркетологи: от 100 тыс. рублей.
При этом высокие зарплаты предлагают не только в IT. В строительстве, недвижимости, финансах и консалтинге специалистам со знаниями ИИ готовы платить от 110 тыс. рублей.
Просто написать запрос нейросети — уже мало
Сгенерировать картинку или попросить ChatGPT написать текст сегодня может каждый. Это базовый уровень, который перестает быть суперсилой.
Сейчас работодатели ищут людей с другим подходом. Им важно, чтобы сотрудник понимал:
- Какую именно задачу можно и нужно отдать нейросети.
- Как правильно проверить результат за алгоритмом.
- Как встроить работу ИИ в реальные задачи компании.
Сегодня побеждает не тот, кто знает много сервисов, а тот, кто умеет грамотно организовать совместную работу человека и искусственного интеллекта.
Похоже, ИИ не заменит людей — но людей без навыков ИИ точно заменят те, кто с технологиями на «ты».
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге за навыки ИИ начали доплачивать.