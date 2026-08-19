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Ученые объяснили, почему многие просыпаются среди ночи около трех часов

Опубликовано: 19 августа 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ученые объяснили, почему многие просыпаются среди ночи около трех часов
фото legion-media
Что стоит за частыми подъёмами среди ночи и как не превратить их в привычку

Ночные пробуждения — не всегда признак сбоя: часто это естественный этап цикла сна. Современная наука объясняет такие моменты сменой фаз, когда организм ненадолго выходит на более поверхностный уровень отдыха.

Как устроены циклы сна

Сон идёт волнами по 90–110 минут, за ночь таких циклов бывает от четырёх до шести.

В первой половине ночи преобладает глубокий сон, а ближе к утру нарастают поверхностные стадии — именно из них просыпаться легче.

Кратковременные выходы из сна в эти периоды — норма, просто люди редко их запоминают.

Любопытно, что при отсутствии часов и искусственного света организм нередко возвращается к двухфазному режиму — об этом говорят исследования 1992 года и наблюдения на Мадагаскаре в 2017‑м.

Что провоцирует частые пробуждения

Среди частых причин — пременопауза у женщин, ночная гипогликемия у людей с диабетом, а также кофеин и алкоголь: последний заметно нарушает REM‑фазу.

При этом сам по себе выброс кортизола не всегда совпадает с моментом пробуждения: по данным исследования 2025 года, гормон следует циркадному ритму независимо от фазы сна.

Ранее «Городовой» сообщал про идеальный возраст для переезда от родителей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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