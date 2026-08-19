Финальная подкормка свёклы: за 2 недели до сбора урожая вношу эти вещества – корнеплоды сладкие и лёжкие

Чем подкормить свеклу в августе

За две недели до сбора урожая важно осуществить заключительную подкормку свёклы. Это мероприятие способствует формированию плодов с высоким уровнем сахара и улучшенной лёжкостью. Агроном Ксения Давыдова рассказала о необходимых компонентах для внесения в почву.

В чем нуждается свекла?

Для финальной подкормки рекомендуется использовать следующую смесь: 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка монофосфата калия и 2 столовые ложки гумата калия. Указанные ингредиенты следует растворить в 10 литрах воды. Сахар способствует повышению сладости корнеплодов, соль улучшает усвоение питательных веществ, а калийные добавки стимулируют рост.

Правила подкормки

Норма расхода раствора составляет 1,5 литра на каждый квадратный метр грядки. Рекомендуется проводить подкормку в вечернее время или в пасмурную погоду. После внесения удобрений необходимо провести рыхление почвы между рядами.

Агроном подчеркнула важность систематического ухода за культурой на протяжении всего вегетационного периода. Свёклу следует подкармливать 3-4 раза за сезон. После появления 2-3 настоящих листьев нужно применять азотные удобрения.

Следующая подкормка проводится через 1 месяц после первой. В этот период в почву вносятся фосфор и калий, которые играют ключевую роль в формировании корнеплодов.

Третья подкормка свеклы осуществляется в середине летнего периода. Для этой цели рекомендуется применение комплексных минеральных удобрений.

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