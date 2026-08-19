Поплыли все, кроме Выборга: за ночь на Петербург вылилось 20 мм осадков

На Санкт-Петербург и область снова обрушилась непогода.

Небесная канцелярия решила умыть регион по полной программе. Циклон смещается на север довольно быстро.

Но расслабляться рано. Дождь не прекратится до самого вечера, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Если посмотреть на метеорологический радар, сухих мест там просто нет. Над всей областью висит одно огромное дождевое пятно.

Треть месячной нормы за одну ночь

В самом Петербурге ночь выдалась очень мокрой. В городе выпало от 15 до 20 миллиметров осадков. В южных районах цифра еще выше — больше 20 миллиметров.

Для понимания: средняя норма осадков для Питера — около 70–75 мм в месяц. Получается, всего за несколько часов на нас вылилась почти треть от этой нормы! Прогнозы синоптиков полностью оправдались.

Шлиссельбург в лидерах, Выборг отделался испугом

В Ленинградской области стихия разбушевалась не на шутку. Но досталось всем по-разному:

Шлиссельбург стал абсолютным чемпионом — там вылилось рекордные 33 мм воды.

стал абсолютным чемпионом — там вылилось рекордные 33 мм воды. Кириши застряли на втором месте с показателем в 28 мм.

застряли на втором месте с показателем в 28 мм. Районы южнее Гатчины получили 26 мм.

А вот Выборгу и Кингисеппу повезло. Мощная туча прошла мимо них. В Выборге выпало всего 5 мм осадков, а в Кингисеппе — 6 мм. Жители этих городов могут официально считать себя везунчиками дня.

Ранее «Городовой» рассказывал, что стихия закрыла главные сады Петербурга.