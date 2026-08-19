Погода на Яблочный Спас расскажет, какой будет осень и зима: мудрость сквозь века

Народные приметы на Яблочный Спас

19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, известное в народе как Яблочный Спас. В этот день в храмах освящают плоды нового урожая, а по приметам предсказывают погоду на предстоящие сезоны. Наши предки внимательно следили за природными явлениями 19 августа — они служили надежным ориентиром для планирования сельскохозяйственных работ и подготовки к холодам.

Какой будет осень: приметы по осадкам и ветру

Погода в день Спаса задавала тон всей осени. Солнечный и ясный день обещал сухую и теплую осень. Если небо затянуто облаками и сыро — готовьтесь к затяжным дождям и слякоти. Дождь 19 августа — верный знак обильных осадков и ранних заморозков осенью. Холодное утро предвещает, что морозы придут раньше обычного.

Направление ветра тоже имело значение:

Северный — к ранним заморозкам и быстрому похолоданию.

Восточный — к сухой и ветреной осени.

Западный — теплый сентябрь, дождливый октябрь, ноябрь с заморозками.

Южный — теплая затяжная осень и поздняя зима.

Если день выдался безветренным и теплым — осень порадует частыми дождями, но без резких холодов. А звездная ночь с ясным небом сулила холодную и сухую осень.

Что предвещает зиму: дождь, солнце и направление ветра

Зимняя погода тоже определялась по 19 августа. Сухой и солнечный день — к морозной и малоснежной зиме. Если идет дождь — зима будет снежной и суровой. Пасмурно — осень затянется дождями, а зима придет с опозданием.

Перистые облака в этот день — всю зиму будет вьюжить. Если облака движутся быстро — зима наступит рано и будет относительно теплой.

Ветер указывал на характер зимы:

Северный — ранняя и суровая зима.

Восточный — сухая и ветреная зима.

Западный — снежная и мокрая зима.

Южный — мягкая зима с частыми оттепелями.

О чем говорят птицы и растения

Поведение животных и состояние растений 19 августа давали дополнительную информацию. Если птицы уже сбиваются в стаи и готовятся к отлету — осень будет ранней, а зима холодной. Птицы, сидящие на проводах или деревьях в большом количестве, — к ранней и суровой зиме. Низкий полет птиц — к затяжным дождям. Суетливые белки — верный признак холодной осени.

Растения тоже подсказывали прогноз. Раннее пожелтение листьев — к скорому похолоданию и суровой зиме. Обилие паутины — «бабье лето» затянется надолго. Много рябины — к дождливой осени и снежной зиме. Ранние орехи — к суровой зиме и ранней весне. Богатый урожай яблок — к спокойной зиме без резких перепадов температур. Если листва долго сохраняет яркость и не вянет — зима будет умеренно холодной.

Ранее "Городовой" рассказывал, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас.