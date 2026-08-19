Зачем скандинавы кладут ковры на кухне: эта деталь меняет пространство лучше любого декора

Как добавить уюта без потери практичности

Кухня нередко выглядит слишком строгой из‑за обилия «холодных» материалов — плитки, металла, гладких фасадов. Скандинавские дизайнеры нашли простой способ сделать пространство теплее: они добавляют ковёр.

Зачем класть ковёр на кухне

Ковёр не просто украшает — он зонирует пространство: выделяет обеденную часть или зону у острова, отделяя её от рабочей. Так создаётся уютный уголок для семейных завтраков, будто отдельная маленькая комната внутри кухни.

Ещё один плюс — тактильный комфорт: стоять на мягком приятнее, чем на твёрдой плитке, особенно если вы много времени проводите у плиты.

Зимой ковёр дополнительно спасает от ощущения холодного пола.

Какой ковёр подойдёт для кухни

Выбирайте модели с плоским плетением из хлопка, джута или практичного синтетического материала — их проще чистить.

Откажитесь от длинного ворса: в нём быстрее скапливается грязь и крошки.

Ищите рисунок или мелкую фактуру — на них менее заметны случайные пятна и следы от готовки.

Ориентируйтесь на спокойные оттенки (бежевый, серый, песочный) или ненавязчивые геометрические узоры — они органично вписываются в интерьер.

Цвет, форма и уход: мелочи, которые важны

В скандинавском стиле избегают слишком ярких и пёстрых принтов: лучше, когда ковёр поддерживает общую гамму кухни — например, перекликается с цветом дерева, фасадов или стульев.

По форме чаще всего берут прямоугольные или квадратные модели: они чётко обозначают зону и смотрятся аккуратно.

Уход не должен быть сложным: хлопок допустимо стирать раз в месяц, синтетику — протирать губкой, джут и сизаль — пылесосить. Время от времени ковёр полезно встряхивать и проветривать на воздухе.

Итог

Кухонный ковёр — это не каприз, а продуманный приём: он делает пространство уютнее, зонирует его и добавляет тактильного комфорта. Если правильно подобрать материал, расцветку и следить за простым уходом, текстиль станет не источником хлопот, а приятной деталью интерьера. Один ковёр способен заметно изменить настроение всей кухни.

Личный опыт автора

Однажды постелила небольшой ковёр у обеденного стола — сразу стало будто теплее. Теперь люблю пить утренний кофе, чувствуя под ногами мягкую текстуру. С уходом проблем нет: раз в месяц кидаю в машинку, и вид как новый.

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