От пиратов на сапах до горячих кренделей: почему стоит надеть кеды и рвануть на День города в Выборг

Вход на все мероприятия абсолютно бесплатный.

В субботу, 22 августа, Выборг отмечает день рождения. В этот день старинный европейский городок превратится в одну большую праздничную площадку.

Вход на все мероприятия абсолютно бесплатный. Возрастных ограничений нет, поэтому смело берите с собой детей, друзей и родителей. Город подготовил много интересного!

Пираты на сапах у древнего замка

Праздник начнется прямо на воде. С 9:00 до 17:00 у стен Выборгского замка пройдет фестиваль «Пиратская гавань», пишет "Фонтанка".

Регистрация на заплыв уже закрыта, но смотреть на это шоу лучше всего с берега. Сотни людей в ярких карнавальных костюмах встанут на сапборды и устроят эффектный заплыв.

На суше зрителей ждут конкурсы, викторины и интерактивы.

Погружение в Средневековье

С 12:00 до 19:00 набережная Адмирала Апраксина превратится в фестиваль «Легенды Выборга». Это идеальное место для любителей истории и антуражных фото.

Что там будет:

Мастер-классы по старинным ремеслам.

Настоящий лучный тир.

Фотозоны с доспехами и оружием.

Уроки средневековых танцев.

Весь день на сцене будет греметь музыка. Хедлайнер площадки — фолк-группа «Таверна», под песни которой просто невозможно стоять на месте.

Симфонический оркестр и Дмитрий Маликов

Вечером эпицентр веселья переместится на Рыночную площадь.

В 17:00 здесь начнется программа «Симфония единства». На сцене выступит симфонический оркестр Ленинградской области и лучшие творческие коллективы регионоа.

Главный сюрприз ждет гостей в 20:00. На сцену выйдет Дмитрий Маликов. Будем вместе петь знаменитые хиты: «Звезда моя далёкая», «Ты одна, ты такая» и другие любимые песни.

Еда, танцы и детские зоны

Голодными на празднике вы точно не останетесь. На Рыночной площади откроется гастрономический фестиваль «Город вкусов».

Обязательно попробуйте местную фишку — знаменитый выборгский крендель с пряностями!

В парке имени Ленина заработает «Город впечатлений». Там пройдут мастер-классы, спортивные игры, танцы и детские шоу.

А на Красной площади развернется площадка «Город счастливых мгновений» с красивыми локациями для снимков.

Полезные советы для поездки

Как добраться: Удобнее всего доехать из Петербурга на «Ласточке» с Финляндского вокзала. Быстро и без пробок.

Удобнее всего доехать из Петербурга на «Ласточке» с Финляндского вокзала. Быстро и без пробок. Что надеть: Надевайте самую удобную обувь без каблуков. Выборг славится своей старинной брусчаткой, ходить придется много.

Приезжайте пораньше, чтобы успеть посмотреть все локации!

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