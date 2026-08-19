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Взбиваю кефир с майонезом — и через 15 минут гора вкуснятины к чаю готова: у домашних только за ушами пищит

Опубликовано: 19 августа 2026 12:31
 Проверено редакцией
Взбиваю кефир с майонезом — и через 15 минут гора вкуснятины к чаю готова: у домашних только за ушами пищит
Взбиваю кефир с майонезом — и через 15 минут гора вкуснятины к чаю готова: у домашних только за ушами пищит
Legion-Media
Пышки на кефире за считаные минуты — нежные, воздушные и вкусные. Простое тесто, быстрая обжарка — и домашняя выпечка готова. 

Когда хочется быстро приготовить что-то вкусное к чаю, на помощь приходят пышки на кефире. Они получаются нежными, воздушными и буквально тают во рту. Домочадцы оценят их моментально — и попросят добавки, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Что понадобится

  • кефир — 1 стакан;
  • соль — 1 ч.л.;
  • сахар — 1 ст.л.;
  • майонез — 3 ст.л.;
  • мука — 350 г;
  • сода — 0,5 ч.л.

Как приготовить

  1. В глубокой ёмкости смешайте кефир, сахар, соль и майонез, взбейте массу венчиком до однородного состояния. \
  2. Муку просейте и добавьте в смесь вместе с содой.
  3. Тесто сначала перемешайте лопаткой, затем руками — оно становится густым, мягким и эластичным.
  4. Накройте плёнкой и оставьте на 20 минут.
  5. Готовое тесто разделите на 4 части, каждую скатайте в шар и раскатайте в плоскую лепёшку.
  6. Жарьте в разогретом растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.
  7. Готовые пышки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
  8. Подавайте со сметаной, джемом или мёдом — на ваш выбор.

Личный опыт автора

Когда попробовала этот рецепт, у меня не было майонеза — заменила его сметаной, и пышки получились даже нежнее. Теперь это мой любимый вариант быстрой выпечки, когда гости на пороге.

Вывод

Пышки на кефире — простой и быстрый способ порадовать близких домашней выпечкой. Минимум ингредиентов, 20 минут на тесто и 5 минут на жарку — и результат превосходит ожидания. Подавайте со сладким или солёным соусом — и блюдо станет любимым на вашем столе.

Ранее мы рассказывали, как без мороки приготовить картофельную запеканку.

Автор:
Евгения Сухова
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