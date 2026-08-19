Взбиваю кефир с майонезом — и через 15 минут гора вкуснятины к чаю готова: у домашних только за ушами пищит

Когда хочется быстро приготовить что-то вкусное к чаю, на помощь приходят пышки на кефире. Они получаются нежными, воздушными и буквально тают во рту. Домочадцы оценят их моментально — и попросят добавки, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Что понадобится
- кефир — 1 стакан;
- соль — 1 ч.л.;
- сахар — 1 ст.л.;
- майонез — 3 ст.л.;
- мука — 350 г;
- сода — 0,5 ч.л.
Как приготовить
- В глубокой ёмкости смешайте кефир, сахар, соль и майонез, взбейте массу венчиком до однородного состояния. \
- Муку просейте и добавьте в смесь вместе с содой.
- Тесто сначала перемешайте лопаткой, затем руками — оно становится густым, мягким и эластичным.
- Накройте плёнкой и оставьте на 20 минут.
- Готовое тесто разделите на 4 части, каждую скатайте в шар и раскатайте в плоскую лепёшку.
- Жарьте в разогретом растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.
- Готовые пышки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Подавайте со сметаной, джемом или мёдом — на ваш выбор.
Личный опыт автора
Когда попробовала этот рецепт, у меня не было майонеза — заменила его сметаной, и пышки получились даже нежнее. Теперь это мой любимый вариант быстрой выпечки, когда гости на пороге.
Вывод
Пышки на кефире — простой и быстрый способ порадовать близких домашней выпечкой. Минимум ингредиентов, 20 минут на тесто и 5 минут на жарку — и результат превосходит ожидания. Подавайте со сладким или солёным соусом — и блюдо станет любимым на вашем столе.
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