Петербуржцы ждут еду дольше всех: почему курьеры в СПб не спешат и где доставляют быстрее

Петербург отстает по скорости доставки от Москвы.

Заказываете доставку в Петербурге и кажется, что курьер идет слишком долго? Вам не кажется. Исследования показывают: Санкт-Петербург стал самым медленным городом России по скорости ресторанной доставки.

Как обстоят дела в Петербурге

Летом среднее время ожидания заказа в Петербурге составляет 22,4 минуты. Это самый скромный результат среди крупных городов, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование разработчика платформы управления экспресс-логистикой OneSync.

Для сравнения: в Москве ждут около 19 минут, а в Новосибирске еду привозят мгновенно.

Зато у Петербурга есть свой плюс — стабильность. Зимой скорость курьеров у нас почти не меняется. Горячий обед привозят за те же 21,5–23 минуты.

Никакие снегопады и гололед петербургских курьеров не пугают, хотя и быстрее они работать не начинают.

Где курьеры летают быстрее всего

Абсолютный чемпион по скорости летом — Новосибирск. Там курьеры доставляют заказ из ресторана всего за 9 минут! Правда, зимой эта сказка заканчивается.

Из-за суровых морозов и снега сибиряки замедляются в три раза и едут уже 25 минут.

В число летних лидеров также вошли:

Уфа — 13,2 минуты;

Ростов-на-Дону — 13,7 минуты;

Краснодар — 13,8 минуты.

А вот зимой всех неожиданно обгоняет Ростов-на-Дону. В холодное время года там привозят еду за рекордные 12,8 минуты.

Цена на скорость не влияет

Многие думают, что за дорогой доставкой курьеры бегут быстрее. Но эксперты выяснили: стоимость услуги вообще не влияет на время в пути.

Дорогая доставка или бесплатная — заказ вам привезут с одинаковой скоростью.

В целом еда из ресторанов остается самым быстрым видом экспресс-доставки в любой сезон. Но если вы живете в Петербурге, просто наберитесь терпения.

Наша доставка хоть и медленная, зато работает одинаково ровно и в июльский зной, и в февральскую метель.

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