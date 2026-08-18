Петербуржцы ждут еду дольше всех: почему курьеры в СПб не спешат и где доставляют быстрее

Заказываете доставку в Петербурге и кажется, что курьер идет слишком долго? Вам не кажется. Исследования показывают: Санкт-Петербург стал самым медленным городом России по скорости ресторанной доставки.
Как обстоят дела в Петербурге
Летом среднее время ожидания заказа в Петербурге составляет 22,4 минуты. Это самый скромный результат среди крупных городов, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование разработчика платформы управления экспресс-логистикой OneSync.
Для сравнения: в Москве ждут около 19 минут, а в Новосибирске еду привозят мгновенно.
Зато у Петербурга есть свой плюс — стабильность. Зимой скорость курьеров у нас почти не меняется. Горячий обед привозят за те же 21,5–23 минуты.
Никакие снегопады и гололед петербургских курьеров не пугают, хотя и быстрее они работать не начинают.
Где курьеры летают быстрее всего
Абсолютный чемпион по скорости летом — Новосибирск. Там курьеры доставляют заказ из ресторана всего за 9 минут! Правда, зимой эта сказка заканчивается.
Из-за суровых морозов и снега сибиряки замедляются в три раза и едут уже 25 минут.
В число летних лидеров также вошли:
- Уфа — 13,2 минуты;
- Ростов-на-Дону — 13,7 минуты;
- Краснодар — 13,8 минуты.
А вот зимой всех неожиданно обгоняет Ростов-на-Дону. В холодное время года там привозят еду за рекордные 12,8 минуты.
Цена на скорость не влияет
Многие думают, что за дорогой доставкой курьеры бегут быстрее. Но эксперты выяснили: стоимость услуги вообще не влияет на время в пути.
Дорогая доставка или бесплатная — заказ вам привезут с одинаковой скоростью.
В целом еда из ресторанов остается самым быстрым видом экспресс-доставки в любой сезон. Но если вы живете в Петербурге, просто наберитесь терпения.
Наша доставка хоть и медленная, зато работает одинаково ровно и в июльский зной, и в февральскую метель.
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