Пять «сухих» дней с 17 августа: почему выключат фонтаны Петербурга и когда ждем шоу в Петергофе

Специалисты проведут все необходимые манипуляции как можно быстрее.

Лето в Петербурге невозможно представить без шума воды. Но даже самым красивым городской чашам нужен перерыв. В августе часть фонтанов замолчит, а осенью нас ждет грандиозное зрелище.

Пауза на «горячую помывку» (17–21 августа)

С 17 по 21 августа в Петербурге временно выключат несколько популярных фонтанов. Без паники: это обычная генеральная уборка.

За жаркие дни в чашах накапливается пыль, мусор, монетка «на счастье» и зеленый налет. Специалистам «Водоканала» нужно слить воду, отмыть стены спецсредствами и проверить работу насосов.

Чистка займет всего пять дней. После этого струи снова забьют в привычном режиме. Просто учитывайте этот перерыв при планировании прогулок.

Главный праздник осени в Петергофе

Сентябрь — время прощаться с водой до следующей весны. В Петергофе это делают с царским размахом.

В 2026 году осенний фестиваль планируют на 19 и 20 сентября (суббота и воскресенье). Точные даты и тему музей объявит в конце лета.

Это не просто отключение воды, а масштабный фестиваль. Гостей ждут театрализованные представления, световое шоу, музыка и салют над Большим каскадом.

Как попасть и не пожалеть

Праздник собирает десятки тысяч гостей. Ехать наудачу — плохая идея.

Билеты: Покупайте их заранее на официальном сайте Петергофа. В кассах на месте будут огромные очереди.

Покупайте их заранее на официальном сайте Петергофа. В кассах на месте будут огромные очереди. Транспорт: Места в автобусах и на «Метеорах» тоже разбирают быстро. Быстрее всего доплыть до парка на «Метеоре» от Дворцовой набережной. Дешевле — на электричке с Балтийского вокзала или на автобусе от станции метро «Автово».

Маленький секрет для гостей

Многие думают, что после праздника фонтаны сразу уходят на зимовку. Это миф.

После шоу вода в Петергофе продолжает работать еще пару недель — примерно до середины октября. Если вам не нужны салюты и толпы людей, приезжайте в начале октября.

Ранее «Городовой» рассказывал, где можно увидеть самые красивые фонтаны Санкт-Петербурга.