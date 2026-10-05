Почему у людей седеют волосы и можно ли вернуть прежний оттенок: вопросы, которые волнуют многих

Названы причины появления седины

Оттенок волос связан с меланином. Его производством занимаются клетки, которые находятся в волосяных фолликулах. Пигмент оказывается в растущих волосах, из-за чего и возникает цвет, который вы видите.

Процесс создания цвета волос

В каждой волосяной луковице есть клетки, называющиеся меланоцитами. Они способствуют созданию пигмента, который формирует цвет волос. Темный оттенок содержит много меланина, а светлый - мало.

Что происходит в тот момент, когда у человека появляются седые волосы

Со временем активность клеток в фолликулах заметно снижается, из-за чего новые волосы начинают получать меньше пигмента, что и приводит к появлению серых или белых волос.

Почему волосы сначала сереют, а потом белеют

Если в волосах есть еще некоторое количество меланина, то они будут смотреться серыми. Иногда такой эффект возникает из-за сочетания обычных и седых волос. Когда пигмент практически исчезает, то волосы начинают белеть. Процесс происходит постепенно.

Как возраст влияет на седину

Старение оказывает влияние на клетки фолликулов, поэтому меланин начинает хуже вырабатываться. Этот процесс является естественным, но возникает он в разном возрасте.

Почему некоторые люди седеют в молодости

Большое значение в этом вопросе играет наследственность. Если у родителей и прочих родственников волосы начали седеть слишком рано, то и человек будет подвержен такой проблеме. В некоторых случаях на седину влияют болезни, питание и сильный стресс, сообщает deti.mail.ru.

Получится ли вернуть прежний цвет волосам при седине

При изменениях в фолликулах волос вернуть прежний оттенок не получится с помощью лекарств, питания или витаминов. Краска лишь влияет на оттенок выросших волос, но не может заставить клетки снова вырабатывать меланин.

Личный опыт

У автора “Городового” Полины Аксеновой есть знакомый, который начал седеть уже в 30 лет. Ему пришлось использовать оттеночные шампуни, так как проблема носила наследственный характер. В ходе разговора выяснилось, что подобная проблема наблюдалась и у бабушки знакомого.

Фото: Сгенерировано ИИ

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