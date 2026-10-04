Устала от оладий из кабачков — готовлю греческие «Колокитокефтедес»: нежное и вкусное блюдо для всей семьи

Как приготовить греческие котлеты из кабачка

После сбора урожая кабачков каждая хозяйка готовит оладьи, но они уже многим приелись. В такой ситуации лучше заменить привычное блюдо на средиземноморскую классику. Речь идет о греческих котлетах “Колокитокефтедес”, которые считаются визитной карточкой острова Крит.

В них добавляется не только кабачок, но и большое количество сыра, трав, при этом мука практически отсутствует. Котлеты получаются пышными и пикантными. Они подходят для употребления в горячем и холодном виде.

Ингредиенты для блюда

кабачок - 1 кг;

сыр фета - 200 г;

мука - 4 столовые ложки;

куриное яйцо - 2 штуки;

укроп - 1 пучок;

мята - 1 пучок;

лук зеленый - 1 пучок;

соль - по вкусу;

масло - для жарки.

Приготовление

Кабачки натрите на терке, переложите в дуршлаг, добавьте соль и оставьте в таком виде на 10 минут. Масса получается очень сочной, поэтому ее необходимо хорошо отжать. Если этого не сделать, то котлеты могут развалиться и стать менее нежными.

Измельчите укроп, мяту и зеленый лук. Смешайте с кабачками, добавьте яйца, нарезанный сыр, муку и соль. Тесто должно иметь густую консистенцию. Если масса получается жидковатой, то можно добавить еще немного муки, сообщает sakhaday.ru.

Налейте в сковороду масло, прогрейте на среднем огне и выложите тесто ложкой. Обжарьте котлеты в течение 3-4 минут, они должны стать румяными. Готовое блюдо стоит выложить на бумажное полотенце. Это требуется для удаления масла.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова впервые попробовала такие котлеты в Греции, после чего начала готовить их самостоятельно. Фету можно заменить брынзой, что совершенно не повлияет на вкус. Автор пробовала готовить блюдо без мяты, но этот ингредиент является обязательным. Сочетание трав, сыра и кабачка впечатлит каждого.

Фото: Сгенерировано ИИ

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