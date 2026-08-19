Синоптики предупредили: циклон накрывает Россию — ливни, подтопления и похолодание до +14

Мощный циклон обрушится на Северо-Запад России. В Петербурге и Новгороде выпадет более половины месячной нормы осадков. К выходным погода начнёт улучшаться.

Псковская область встретила наступающий циклон первой — регион уже заливает. К вечеру в Великих Луках на дорогах появились подтопления. Осадки принесли резкое похолодание: в Пскове воздух прогрелся лишь до +17, хотя днём ранее столбики термометров поднимались до +24, рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос".

Эпицентр ненастья — Северо-Запад

Сегодня эпицентр циклона смещается вглубь страны — ливни обрушатся на Ленинградскую и Новгородскую области, а также юго-западную часть Карелии. За сутки там может выпасть до 40 мм осадков, а это по 4 ведра воды на каждый квадратный метр.

В Великом Новгороде ожидается почти две трети нормы за месяц, в Петербурге — больше половины. Локальных подтоплений не избежать. Такие мощные августовские ливни в этом регионе случались лишь дважды за всю историю наблюдений в эпоху глобального потепления. Погода ставит рекорды.

Температурные контрасты

Циклон создаст перепады температур на Русской равнине: на юге страны по-прежнему сохранится африканский зной — до +36, тогда как северо-запад охватит сентябрьская прохлада: днём +14...+19. В центре России осадки ограничат прогрев до +20...+25.

Когда закончится ненастье

Похолодание связано с поступлением холодных воздушных масс из Скандинавии. Однако уже в пятницу ветер развернётся на запад, и в регион начнёт поступать более тёплый воздух. В Великом Новгороде сегодня помимо ливней ожидается порывистый ветер до 18 м/с, на озере Ильмень — шторм. В среду и четверг температура не поднимется выше +15...+17, но к выходным потеплеет до +20...+21.

В Москве похолодание будет менее заметным: днём +20...+21, а к выходным температура поднимется до +24...+25.

Вывод

На этой неделе Северо-Запад России окажется в эпицентре мощного циклона с интенсивными дождями, ветром и подтоплениями. Температура упадёт до +14...+19, на юге страны при этом сохранится жара. Потепление и улучшение погоды ожидаются к выходным. Жителям Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Ленинградской области стоит быть особенно осторожными.

Ранее мы рассказывали о погодных качелях по всей Европейской России.