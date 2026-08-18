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Синоптики предупредили: погодные качели по всей Европейской России

Опубликовано: 18 августа 2026 09:34
 Проверено редакцией
Синоптики предупредили: погодные качели по всей Европейской России
Синоптики предупредили: погодные качели по всей Европейской России
Legion-Media
На этой неделе в Европейской России — погодные контрасты: от +16° на севере до +35° на юге. В среду дожди усилятся, в Москве до +21°, в Петербурге — дождливо и +17°. Подробный прогноз — в материале.

Сегодня атмосферные фронты продолжают влиять на погоду в Европейской России. Накануне один из них вызвал водяной смерч у Сочи. В горных районах Кавказа снова возможны ливни и грозы, а север региона остаётся под влиянием мощного атлантического циклона, рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос".

Контрасты температуры

Температурный режим во вторник будет резко отличаться в зависимости от широты. На севере Русской равнины, куда поступает воздух с Норвежского моря, столбики термометров не поднимутся выше +16...+21. В то же время в южные регионы пробивается зной из Средиземноморья — на Черноземье возможна 30-градусная жара. Центральная Россия оказывается в переходной зоне: здесь умеренно тепло, +26.

Что ждёт в среду

В среду начнутся изменения погоды. Циклон, охладивший север, сместится в средние широты, что приведёт к усилению дождей и расширению зоны похолодания. Лишь юг Европейской России останется под защитой азорского антициклона.

Прогноз по городам

В Краснодаре в ближайшие дни сохранится солнечная погода с температурой +32...+35. В четверг возможны грозы, и температура снизится до +30. В Санкт-Петербурге ожидаются ежедневные дожди. Сегодня воздух прогреется до +20, но в среду-четверг станет прохладнее — +17...+19. Потепление вероятно только к концу недели.

В Москве повышенная вероятность грозовых дождей, сухой день ожидается лишь в пятницу. Температура будет умеренно тёплой: сегодня и в выходные +24...+25, в среду и четверг — до +21.

Вывод

На этой неделе погода в Европейской России будет контрастной: от +16 на севере до +35 на юге. В середине недели ожидаются дожди и похолодание в центре и на севере, а на юге пока сохранится жара. Планируя дела, стоит учитывать локальные прогнозы и вероятность осадков.

Ранее мы рассказывали, какая погода ожидается на этой неделе.

Автор:
Евгения Сухова
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