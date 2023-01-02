Родион Газманов

Ко Дню Победы подготовлено приложение «Свеча в окне»

Приложение уже доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay. Чтобы принять участие в акции «Свеча в окне», нужно загрузить фотографию своего героя и почтить память жертв войны, зажигая виртуальную свечу в Минуту молчания. Общая Минута молчания пройдет по всей стране 9 мая в 19:00.