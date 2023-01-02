Все новости / Родион Газманов

Родион Газманов

Город
Ко Дню Победы подготовлено приложение «Свеча в окне»
Приложение уже доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay. Чтобы принять участие в акции «Свеча в окне», нужно загрузить фотографию своего героя и почтить память жертв войны, зажигая виртуальную свечу в Минуту молчания. Общая Минута молчания пройдет по всей стране 9 мая в 19:00.
07 май 2020 11:10
Город
«Хор Турецкого» споет с петербуржцами в День Военно-морского флота
В День ВМФ, 30 июля, на Дворцовой площади пройдет плац-концерт морских и военных оркестров Петербурга, большое праздничное шоу с участием известных артистов, сольное выступление Вячеслава Бутусова
18 июл 2017 11:23
Город
Родион Газманов: «Надо быть способным кардинально изменить свою жизнь»
Когда-то, будучи еще ребенком, маленький Родион выходил на большую сцену со своим знаменитым отцом, и этот дуэт собирал стадионы. Сегодня 31-летний Родион Газманов - успешный бизнесмен и
19 дек 2012 12:32
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