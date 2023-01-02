Праздник принял неожиданный поворот.
Стоит взять на заметку.
Сын исполнителя хита «Офицеры» с трудом смог прокормить свою команду.
О том, что происходит артист многозначительно молчит.
Родион Газманов посмеялся над «желтой» прессой.
Сын певца объяснил, почему ему идет пятый десяток, а он еще не женат.
Наследник народного артиста России пожаловался на нестерпимую боль
Родион Газманов и Елизавета Виноградова спели песню «Огонек-Огниво» в одноименной мультипликационной ленте, которая выйдет в широкий прокат 4 февраля 2021 года.
Певец признался, что, несмотря на возраст и наличие внучки, хотел еще детей.
Артист едва не получил пощечину во время церемонии.
От взрослой программы его отличает лишь отсутствие оценок.
Приложение уже доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay. Чтобы принять участие в акции «Свеча в окне», нужно загрузить фотографию своего героя и почтить память жертв войны, зажигая виртуальную свечу в Минуту молчания. Общая Минута молчания пройдет по всей стране 9 мая в 19:00.
Юлия Ковальчук опубликовала черно-белое фото.
Певец переживает, что мог подхватить коронавирус от Льва Лещенко.
В День ВМФ, 30 июля, на Дворцовой площади пройдет плац-концерт морских и военных оркестров Петербурга, большое праздничное шоу с участием известных артистов, сольное выступление Вячеслава Бутусова
4 мая 2015 года на Якорной площади г. Кронштадт с 12:00 до 17:00 развернется уникальное в своем роде событие, в котором смогут принять участие все граждане – от мала, до велика. Праздничное
Когда-то, будучи еще ребенком, маленький Родион выходил на большую сцену со своим знаменитым отцом, и этот дуэт собирал стадионы. Сегодня 31-летний Родион Газманов - успешный бизнесмен и