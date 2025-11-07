Городовой / Город / «Специально могли сделать»: эпидемиолог Онищенко заподозрил подставу в истории Аглаи Тарасовой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Газпром Арена» под женским началом: гендиректором стала Виктория Кондратьева Город
Автоматически не продлят: владельцам «Пушкинской карты» предстоит подать заявление на перевыпуск Город
До 31 января 2026-го: каток на Конюшенной площади перекроет движение в Петербурге Город
Петербург на линии магнитного удара: шторм высшей опасности и что нужно знать каждому Город
«Не гриппом единым»: Онищенко призвал пожилых россиян привиться от пневмонии Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

«Специально могли сделать»: эпидемиолог Онищенко заподозрил подставу в истории Аглаи Тарасовой

Опубликовано: 7 ноября 2025 05:30
«Специально могли сделать»: эпидемиолог Онищенко заподозрил подставу в истории Аглаи Тарасовой
«Специально могли сделать»: эпидемиолог Онищенко заподозрил подставу в истории Аглаи Тарасовой
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Актриса признала свою вину по обвинению в незаконном ввозе запрещённых веществ.

Заслуженный врач и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко высказал предположение о возможной провокации в отношении актрисы Аглаи Тарасовой.

Он отметил, что молодая артистка была задержана в Домодедово сразу после прибытия, сообщает 78.ru.

Онищенко обратил внимание на то, что артистка выросла в семье с благоприятной репутацией. Он добавил:

«У неё одна из капсул вейповых оказалась с наркотиками. Я хочу верить, что эта девочка не знала, что так. Я допускаю это.
В ту капсулу можно чего угодно нагнать. Специально могли сделать, то ли подставили, то ли что. Её ведь сразу в аэропорту и взяли. Она не отрицала, что там были наркотики»,

— подчеркнул академик.

Академик, имеющий опыт в эпидемиологии, подчеркнул вред для здоровья, который несут подобные устройства. По его словам, отказ от окончательного запрета электронных курительных устройств можно считать ошибочным решением. Он заявил:

«Это вредно, опасно. Даже болезнь появилась — вейповая пневмония. Плохо, что правительство не согласилось с отказом вейпа. На него подсаживается молодежь».

Напомним, в начале сентября Аглаю Тарасову задержали на территории аэропорта Домодедово. У артистки при досмотре изъяли испаритель с содержанием гашишного масла общей массой 0,38 грамма.

Максимальная ответственность по инкриминируемой статье составляет до 7 лет лишения свободы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью