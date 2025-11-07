«Специально могли сделать»: эпидемиолог Онищенко заподозрил подставу в истории Аглаи Тарасовой

Заслуженный врач и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко высказал предположение о возможной провокации в отношении актрисы Аглаи Тарасовой.
Он отметил, что молодая артистка была задержана в Домодедово сразу после прибытия, сообщает 78.ru.
Онищенко обратил внимание на то, что артистка выросла в семье с благоприятной репутацией. Он добавил:
«У неё одна из капсул вейповых оказалась с наркотиками. Я хочу верить, что эта девочка не знала, что так. Я допускаю это.
В ту капсулу можно чего угодно нагнать. Специально могли сделать, то ли подставили, то ли что. Её ведь сразу в аэропорту и взяли. Она не отрицала, что там были наркотики»,
— подчеркнул академик.
Академик, имеющий опыт в эпидемиологии, подчеркнул вред для здоровья, который несут подобные устройства. По его словам, отказ от окончательного запрета электронных курительных устройств можно считать ошибочным решением. Он заявил:
«Это вредно, опасно. Даже болезнь появилась — вейповая пневмония. Плохо, что правительство не согласилось с отказом вейпа. На него подсаживается молодежь».
Напомним, в начале сентября Аглаю Тарасову задержали на территории аэропорта Домодедово. У артистки при досмотре изъяли испаритель с содержанием гашишного масла общей массой 0,38 грамма.
Максимальная ответственность по инкриминируемой статье составляет до 7 лет лишения свободы.