Диана Гурцкая

Артистка не стала скрывать правды.
Получилось красиво.
Светская львица позволила себе колкость в адрес незрячей певицы.
Эстрадная певица получила звание народной артистки России и задумалась о новой карьере.
Эстрадный певец обратился к поклонникам в личном блоге и поблагодарил их за поддержку.
Ведущая шоу сама побывала на форуме, за всеми следила, все записывала.
Вместе с супругом они воспитывают 14-летнего сына Константина.
Пользователи сети считают, что артисткам не стоит выступать вместе
Певица не стала хранить молчание и ответила на провокационные слухи в свой адрес
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Композитор опубликовал неудачное фото со слабовидящей певицей
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Певица предстала в образе Шамаханской царицы.
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