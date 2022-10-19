Диана Гурцкая

Грандиозный праздник «Ханука 2012» в Санкт-Петербурге

События, связанные с установлением праздника Ханука, произошли во II в. до н.э.. 25 кислева (в 2012 г. этот день выпадает на 9 декабря). В этот день братья-Маккавеи, возглавлявшие восстание против