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Диана Гурцкая: что случилось в семье незрячей певицы и поделило ее жизнь на до и после

12 сентября 2024 16:30
Диана Гурцкая: что случилось в семье незрячей певицы и поделило ее жизнь на до и после
Диана Гурцкая: что случилось в семье незрячей певицы и поделило ее жизнь на до и после
legion-media.ru

Больше года звезда старалась не выходить в люди.

Муж Дианы Гурцкой, Петр Кучеренко, внезапно скончался 20 мая 2023 года во время полета на самолете после командировки с Кубы. Ему резко стало плохо, и пилоты приняли решение экстренно посадить борт в Минводах. Однако, несмотря на оперативную доставку в больницу, спасти Петра не удалось. Причиной его смерти стала внезапная остановка сердца и оторвавшийся тромб.

Похороны Петра Кучеренко состоялись 24 мая. Церемония прощания прошла в соборе Богоявления Господня в Елохово, после чего его похоронили на Троекуровском кладбище. На прощании присутствовали многие знаменитости, среди которых были Лолита, Марк Тишман, Юрий Аксюта и Анита Цой. Диана была крайне подавлена и еле держалась на ногах, постоянно повторяя имя мужа.

Трагедия тяжело сказалась на Гурцкой. Она перестала появляться на публике и долгое время избегала общения с прессой. По словам ее брата, певица каждый день посещала могилу мужа на кладбище.

Год спустя Диана пришла в студию программы «Судьба человека» и рассказала Борису Корчевникову о том, как тяжело ей переживать утрату. Певица поделилась, что до сих пор чувствует вину за смерть мужа и считает, что если бы она была рядом в тот момент, возможно, смогла бы ему помочь, хотя бы поддержав его в последние минуты, сообщает портал «78».

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Автор:
Ольга Хромова
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