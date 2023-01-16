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Анита Цой

Общество
Анита Цой госпитализирована в Москве с COVID-19
Известная певица Анита Цой накануне, 30 июня, была госпитализирована в одну из московских городских больниц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель. По данным информагентства, певица заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
01 июл 2020 14:18
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