Она построила ее просто для экспериментов.
У несчастий певицы и телеведущей есть логичная причина.
Артистка не стала скрывать эмоций.
У Примадонны здесь есть то, без чего она не может жить.
Звездная сестра ради оступившегося родственника пальцем о палец не ударила.
Певица не переживает, что ее холодильник опустеет.
Роковой выпуск популярного шоу чуть не разрушил отношения близких людей.
Певица не пользуется услугами пластических хирургов.
Певец затеял «стройку века» в Подмосковье.
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Как оказалось, супруга народного артиста РСФСР уже не первый раз игнорирует квитанции от налоговой
Певица Анта Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой, об этом она рассказала подписчикам в Instagram. Певица сначала предположила, что подвернула ногу во время съемок в клипе.
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Знаменитость сняла новый клип в непривычном для себя образе.
Телеведущая намекнула на то, что ее сердце отныне занято.
В честь дня рождения родительницы певица опубликовала совместное фото.
Певица показала свою лечебную палату и рассказала, с чем ей пришлось столкнуться.
Поклонники не поверили, что певица на самом деле больна коронавирусом.
Известная певица Анита Цой накануне, 30 июня, была госпитализирована в одну из московских городских больниц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель. По данным информагентства, певица заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.