Мария Шукшина

Превратилась в груду мышц.
Досталось и остальным членам семьи актрисы.
Актриса считает, что ложная информация в СМИ появилась неслучайно.
Почти 20 лет артистка ходит вокруг своих квартир, а войти не может.
Актриса решила последовать примеру Запада и США, призывая россиян «отменить» украинскую культуру.
Артистка на волне негодования зацепила музыкального критика за живое.
Самыми неравнодушными остаются поклонники ушедших знаменитостей.
Судьба не уберегла детей актрисы от ошибок.
Возмущенная общественность требует отменить Киркорова в Сочи и Анапе.
Чтобы добиться своего, актрисе понадобится помощь юристов.
Взамен их актриса предлагает транслировать патриотические программы.