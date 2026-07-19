Сергей Соседов

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Вся правда о 6 метрах: как ленинградцы жили в вечном заточении, пока другие ждали бесплатную квартиру Вся правда о 6 метрах: как ленинградцы жили в вечном заточении, пока другие ждали бесплатную квартиру
Очевидцы делятся своим опытом соседства — от войн за квадратные метры до моментов удивительной взаимовыручки. 
19 янв 2026 09:00
Новости Петербурга
Железная логика под землей: история названия станции «Кировский завод» и почему у нее не было других вариантов Железная логика под землей: история названия станции «Кировский завод» и почему у нее не было других вариантов
В отличие от многих других станций, чьи названия окутаны легендами, у "Кировского завода" все предельно ясно. Но за этой очевидностью скрывается история промышленного гиганта, который был и остается стальным сердцем города.
29 июл 2025 16:46
Полезное Закон Безопасность
Право на проникновение: что известно о новом законопроекте о доступе газовых служб в квартиры россиян Право на проникновение: что известно о новом законопроекте о доступе газовых служб в квартиры россиян
Законопроект, расширяющий права газовых служб, вызывает одновременно и понимание необходимости обеспечения безопасности, и серьезные опасения по поводу возможных злоупотреблений. 
04 мар 2025 11:44
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