Она редко выходит в свет.
Управа есть, но не без нюансов.
Примадонна не ожидала, что ее популярность можно превзойти.
Музыкальный продюсер отметил, что деньги для артиста не главное.
По мнению эстрадного артиста, музыкальный критик Сергей Соседов лишен хорошего вкуса.
Популярная артистка появилась на сцене после слухов об онкологии.
Артистка на волне негодования зацепила музыкального критика за живое.
За десять лет на экране в сериал попало множество российских артистов.
Так и не засиявшие на эстраде артисты считают, что им помешала Алла Борисовна.
Алена Жигалова выслушала каждую из сторон отдельно.
Звезды шоу-бизнеса ищут дополнительные источники дохода, зарабатывая именем.
По мнению критика, популярный исполнитель так и не повзрослел со времен «Ласкового мая».
Особенно близких отношений практически ни с кем из знаменитостей певец завести не смог.
Рейтинги канала показывают, что экс-ведущего Галкина все еще не затмили.
Четвертый месяц артист смеется не вместе с Россией, а над ней.
Нынешний формат знаменитого фестиваля никак не соответствует его прежнему названию.
Кого желала Примадонна, не желал ее.
Знаменитый музыкальный конкурс разочаровывает музыкального критика много лет подряд.
Музыкальный критик оценил вклад Милявской в отечественный шоу-бизнес.
Успех складывается из разных факторов, и известная фамилия — далеко не главный.