Сергей Соседов

Разбираем изменения без паники
Как не попасться на удочку интернет-страшилок про бензин
Очевидцы делятся своим опытом соседства — от войн за квадратные метры до моментов удивительной взаимовыручки.
Многодетные матери получили возможность организовать семейные детские сады и присматривать за детьми соседей на законных основаниях.
И почему большинству это не под силу.
Кто жил в стенах, видевших тюремный двор?
Все великие предсказатели говорили о судьбе России.
Музыкальный критик любит проводить отпуск помпезно.
Родственники певца не понимают, чем не угодили песни шансонье чиновникам.
Сергей Шнуров — это парадокс, и чтобы его разгадать, нужно вернуться в город, где парадокс является нормой жизни, — в Ленинград.
В отличие от многих других станций, чьи названия окутаны легендами, у "Кировского завода" все предельно ясно. Но за этой очевидностью скрывается история промышленного гиганта, который был и остается стальным сердцем города.
В доме на Кустодиево светская львица провела детство.
Россиян могут лишить права слушать музыку на даче без разрешения.
Хватит ли 30 лет, чтобы превратить Страну Души в рай для богатых?
Русская музыка — источник вдохновения для многих музыкантов.
Предлагаемые изменения вызывают живые дискуссии в обществе.
Законопроект, расширяющий права газовых служб, вызывает одновременно и понимание необходимости обеспечения безопасности, и серьезные опасения по поводу возможных злоупотреблений.
Никогда не поздно стать счастливее.
Не пускать рабочих – себе дороже.
Юрист подсказал простые способы.