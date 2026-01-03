«Пьянки бесконечные»: как Соседов приходит в себя после длинных новогодних выходных

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов встречает январь без хаоса и похмелья. Он не уезжает из Москвы, не устраивает марафонов застолий и вообще не считает праздники поводом выпадать из жизни.

Для него главное правило простое: чтобы «прийти в себя», нужно из себя не выходить. Соседов говорит, что никаких тяжелых переходов в рабочий ритм не бывает — потому что все праздники проходят спокойно, с редкими встречами с близкими, но без бесконечных гулянок.

«Мне не тяжело как-то. Почему тяжело? Ну, это же не то, что праздник, это какие-то пьянки бесконечные. Конечно, нет. Встречи с близкими, с друзьями — но это не каждый день.

И переход, он всегда легкий довольно-таки. Ну, для меня, во всяком случае. Голова-то остается на месте, как говорится, голова-то никуда не уходит.

Мы же не школьники, которые после зимних каникул, там, 11 января, с трудом приступают к занятиям в третьей четверти, ну как вот раньше бывало, да? А тут-то уже мы взрослые люди, и легко перестроиться», - признался критик в беседе с порталом «Киноафиша».