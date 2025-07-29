Железная логика под землей: история названия станции «Кировский завод» и почему у нее не было других вариантов

Спускаясь на станцию "Кировский завод", сразу понимаешь: это место особенное.
Серый, строгий мрамор, мощные рифленые колонны и горельефы, прославляющие труд металлургов, нефтяников и шахтеров.
Станция не похожа на дворец, как "Автово", скорее — на подземный пантеон, посвященный индустриальной мощи всей страны.
Открытая в 1955 году в составе первой очереди ленинградского метро, она получила свое имя по самому простому и логичному принципу — по своему ближайшему соседу.
И здесь никаких альтернативных версий быть не могло.
Единственная версия
Станция "Кировский завод" названа в честь одноименного завода-гиганта, который находится буквально в двух шагах от ее вестибюля. И это не просто соседство.
Метро в этот район провели в первую очередь для десятков тысяч рабочих, которые ежедневно добирались сюда со всего города.
Станция была построена для завода, и ее название — это дань уважения этому колоссальному предприятию, которое на протяжении веков было одним из главных промышленных центров России.
Так что вопрос не в том, почему станция так называется, а в том, почему сам завод получил это имя.
И вот здесь история становится куда интереснее.
Путь завода: от Путиловского к Кировскому
У завода, как у знатного дворянина, было несколько имен, и каждое отражало свою эпоху. Его история — это зеркало истории всей страны.
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Путиловский завод. Это его самое известное дореволюционное имя. В 1868 году инженер и предприниматель Николай Путилов выкупил обанкротившийся чугунолитейный завод, основанный еще в 1801 году, и превратил его в передовое предприятие. Здесь производили рельсы, вагоны, артиллерийские орудия и даже корабли. Путиловский завод был символом промышленного подъема Российской империи.
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"Красный Путиловец". После революции 1917 года завод, который был одним из ее главных "котлов", национализировали. В 1922 году ему присвоили новое, идеологически верное имя — "Красный Путиловец". Это название подчеркивало его революционные заслуги и принадлежность к новой, советской власти. Именно под этой маркой здесь начали выпускать первые советские тракторы.
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Кировский завод. 1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит популярный партийный лидер Сергей Киров. Его гибель стала поводом для начала массовых репрессий, а его имя — символом эпохи. В память о нем по всей стране начали переименовывать города, улицы и предприятия. Уже через несколько дней после трагедии "Красный Путиловец" был переименован в "Кировский завод". Под этим именем он вошел в историю Великой Отечественной войны, выпуская танки КВ и "ИС", и под этим именем работает до сих пор.
Архитектура как отражение имени
Архитектор станции Александр Андреев и не думал скрывать, чему она посвящена.
Все ее оформление — это гимн тяжелой промышленности.
32 пары колонн украшены чеканными горельефами, на которых изображены ключевые отрасли советской индустрии:
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Электрификация
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Нефтяная промышленность
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Угольная промышленность
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Металлургия
Даже вентиляционные решетки здесь выполнены в виде символики СССР. Поэтому, когда в 1955 году открывали станцию, вопрос о ее названии даже не стоял.
Она могла быть только "Кировским заводом" — подземным памятником своему великому наземному соседу.
И сегодня, в 2025 году, спускаясь на эту станцию, вы попадаете в настоящую машину времени, которая переносит вас в эпоху великих строек и несокрушимой веры в индустриальное будущее.
Имя здесь — не просто топоним, а часть ДНК этого места.