Русский след в музыке Бейонсе: музыкальный критик рассказал, как западные артисты вдохновляются российскими композициями

Американская поп-дива Бейонсе оказалась в центре скандала: музыкальный критик Сергей Соседов заявил о том, что певица могла позаимствовать мелодию из песни российской группы «Любэ». .

Эксперт прокомментировал слухи о возможном плагиате и поделился своим мнением об этом феномене в интервью Общественной службе новостей.

Вдохновение или плагиат: Где проходит грань?

Соседов подчеркнул, что отечественные исполнители часто вдохновляются иностранными композициями, однако бывает и наоборот.

«Сегодня и западные артисты берут за основу некоторые хиты наших звезд. Причем это могут быть песни очень старые», — отметил он.

Музыкальный мир — это постоянный обмен идеями и вдохновением, но иногда это переходит грань и превращается в плагиат.

Так, в 2021 году Бейонсе выпустила трек Be Alive, который оказался похожим на «Ты неси меня, река» группы «Любэ». Песня российского коллектива была записана еще в 2002 году.

Западные артисты часто используют российские мотивы, которые не известны широкой публике.

«Как правило, они берут отрывки из наших песен, которые западному слушателю незнакомы», — пояснил критик.

Он добавил, что в большинстве случаев музыканты покупают право на исполнение чужих композиций.

История плагиата: От The Searchers до турецкой певицы

В качестве примера Соседов привел британскую рок-группу The Searchers.

«Они в свое время просто сплагиатили нашу песню «Из-за острова на стрежень». И, кстати, именно эта русская композиция сделала группу звездами. Или турецкая певица полностью скопировала песню группы «Белый орел» и исполнила свою версию «Как упоительны в России вечера», но на свой лад, полностью соблюдая мелодию», — сказал Соседов.

Чем закончится история с Бейонсе и «Любэ»?

Пока неизвестно, будут ли российские музыканты предъявлять претензии к Бейонсе.

Важно отметить, что сходство мелодий не всегда является доказательством плагиата.

Однако, эта история вновь поднимает вопрос об этике использования чужой музыки и о защите авторских прав.