Дом у «Крестов» в Петербурге: где жил легенда спорта и кто строил загадочные здания

Рядом с мрачными стенами знаменитой тюрьмы «Кресты», чья история теперь переписывается новым владельцем, стремящимся создать там культурное пространство, располагается еще один дом-загадка.

Его окна на протяжении долгих лет смотрели на тюремный двор, создавая весьма своеобразный вид. Но, возможно, именно эта близость к «Крестам» добавляет зданию на улице Комсомола, 13, особую таинственность.

Архитектурная тайна у тюрьмы: дом с призраком британца и тренера

Улица Комсомола, неподалеку от станции метро «Площадь Ленина», хранит немало историй. Наш дом, построенный в начале XX века, находится в непосредственной близости от «Крестов», возведенных в 1892 году.

Интересно, что первые жильцы этого дома, вероятно, также имели своеобразных соседей.

От купчих до великих спортсменов: история дома с видом на «Кресты»

История участка, на котором стоит дом, уходит корнями в XIX век. Изначально он принадлежал потомственному почетному гражданину Сергею Васильеву и его дочери, петербургской купчихе 2-й гильдии Анне Калининой.

В 1900 году владение перешло к супруге британского подданного Е. Г. Барсельман. Новые хозяева приняли решение снести старые постройки и возвести на их месте новые каменные дома.

По данным статьи «Вокруг площади Ленина» в газете «СПб Ведомости», сначала был построен надворный семиэтажный флигель, а затем — пятиэтажный лицевой жилой дом.

Журнал «Зодчий» упоминает, что проектом руководил архитектор Кирилов. Авторы статьи предполагают, что это мог быть Алексей Семенович Кирилов, известный своей работой над особняком Матавкина.

Однако есть и другая версия: когда строился этот дом, Алексею Семеновичу могло быть уже более 100 лет, что делает его участие маловероятным. Информации об архитекторе немного, что лишь добавляет загадочности.

Точный год постройки дома неизвестен, но, вероятно, он появился на свет между 1905 и 1913 годами.

Дом-загадка: как найти следы британского подданного и звезды легкой атлетики

Единственный вход в дом с главной улицы ведет в скромную парадную, оснащенную печью. Пол украшает плитка в голубо-желто-коричневых тонах, без излишеств.

Стены лестницы окрашены в зеленый цвет — современное «творческое» решение, уже не удивляющее. Окон на верхних этажах в парадной нет, лишь двери, ведущие в квартиры, и лифт.

Не просто стены: дом на Комсомола, 13, хранит тайны спорта и прошлого

Несмотря на архитектурные и исторические загадки, дом все же хранит одну важную подсказку — мемориальную доску на стене. Она гласит:

«В этом доме с 1914 по 1975 жил выдающийся спортивный педагог, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, воспитавший замечательных советских легкоатлетов Виктор Ильич Алексеев».

Виктор Алексеев родился и вырос в этом доме. В 1936 году он стал чемпионом СССР, установив рекорд в метании копья. Следующие 14 лет он неизменно оставался в числе сильнейших спортсменов.

Тренерскую деятельность он начал в 1936 году, но Великая Отечественная война внесла свои коррективы. Алексеев отправился работать инструктором всевобуча в блокадном Ленинграде. В 1942 году его эвакуировали в Пятигорск.

Там он встретил 14-летнюю школьницу Наташу Дятлову, которая впоследствии стала Натальей Смирницкой — чемпионкой Европы и рекордсменкой мира в метании копья.

Это была его первая ученица, и список его талантливых подопечных оказался очень длинным.

Этот же адрес стал для Алексеева последним. Тренер скончался в 1977 году, во время занятий.

Архитектура и спорт: как один дом объединил легенд и загадки

Таким образом, дом на Комсомола, 13, предстает не просто жилым зданием, а местом, где переплелись истории — архитектурные загадки, связанные с его строительством и прошлыми владельцами, и яркий след легендарного советского спортсмена и тренера Виктора Алексеева.