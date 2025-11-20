«Начал наносить удары»: актер из«Сумерек» сцепился с петербуржцем на улице Восстания

Актер Джастин Чон, знакомый зрителям по роли Эрика Йорки в фильме «Сумерки», рассказал о неприятной ситуации, в которую попал во время прогулки по Санкт-Петербургу. Он гулял в районе улицы Восстания, когда случайный прохожий начал на него кричать.
Как начался конфликт
По словам актера, он шел в наушниках и не сразу понял, что обращаются именно к нему. Когда Чон повернулся и объяснил, что не понимает русский язык, незнакомец толкнул его. Ситуация мгновенно перешла в агрессивную фазу.
Почему драка не дошла до последствий
«Я бросил рюкзак и начал наносить удары. К счастью, нас разняла группа ребят, которые удержали его, чтобы я смог уйти».
Сам Джастин не пострадал - мужчина не смог ударить его по лицу.
Чем живет актер сейчас
С 2014 года Джастин Чон женат на россиянке Александре, пара воспитывает дочь и в последнее время проводит много времени в России. Инцидент, по словам актера, не повлиял на его планы и отношение к стране.