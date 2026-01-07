Шахматы, проектор и бронетранспортер: чем удивил троих детей начальник войск РХБЗ

В ходе ежегодной новогодней инициативы «Ёлка желаний» руководитель войск, отвечающих за защиту от радиации, химических и биологических угроз, Алексей Ртищев, помог осуществить мечты трёх детей.
Пятилетний Ваня Костенчук получил в подарок шахматы, а девятилетних Сашу Горина и Мишу Поликарпова одарили проектором, а также возможностью прокатиться на бронетранспортёре.
В конце акции мальчики встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Праздничная встреча завершилась чаепитием, где ребят угощали сладким. Мероприятие прошло при поддержке Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны. Благодаря этому дети получили исполнение своих заветных желаний.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин, общаясь с детьми, признался, что мечтал в детстве стать разведчиком.
