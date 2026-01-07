Городовой / Город / Такси почти задаром: для многодетных семей готовят приятный сюрприз
Такси почти задаром: для многодетных семей готовят приятный сюрприз

Опубликовано: 7 января 2026 03:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Президент Владимир Путин в январе 2025 года поручил ведомству выполнить соответствующее задание.

Министерство транспорта, совместно с региональными администрациями, займётся разработкой тарифных предложений для такси так, чтобы многодетные семьи могли пользоваться услугой на льготных условиях.

Эти меры предусмотрены государственной программой, направленной на поддержку семей с несколькими детьми до 2036 года. Об этом сообщают РИА Новости.

В документе указано, что одной из задач станет формирование предложений по улучшению качества и доступности поездок на легковых такси для родителей с детьми, в том числе многодетных, а также введение специальных, сниженных цен за такие перевозки.

Исполнить эту задачу Минтрансу поручил президент Владимир Путин в январе 2025 года. Также министерству предстоит предложить меры по обеспечению транспортом, который сможет перевозить родителей с детьми, использующими детские коляски.

В дополнение, автопарки должны будут пополниться автомобилями, оснащёнными специальными детскими креслами.

Завершить работу по этим направлениям рекомендовано до 2030 года.

Юлия Аликова
