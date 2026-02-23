Столовская еда СССР: почему от нее никто не толстел

Секрет, о котором мы забыли

Щи, котлета с пюре, компот. Еда из советской столовой не считалась вкусной, но страна не знала эпидемии ожирения, отмечает канал "Этобаза". Люди ели три раза в день, не считали калории и не сидели на диетах.

Все было продумано

Советское общепитовское меню разрабатывали институты питания. Обед рабочего тянул на 800–1000 калорий — ровно столько, сколько нужно, чтобы наесться и не перебрать. Порции стандартные, добавка за отдельные деньги.

Главный принцип: первое, второе, третье и компот. Суп заполнял желудок жидкостью, снижая аппетит. Второе давало белок и энергию. Компот — минимум сахара, никаких сладких бомб.

Что лежало в тарелке

Салат из капусты с морковью — клетчатка и масло, а не майонез. Щи из квашенки — пробиотики и витамины. Котлета наполовину из хлеба? Да, но это снижало жирность и добавляло объем. Гречка — медленные углеводы. Компот — не газировка и не сок из пачки.

Овощи, белок, крупа, ферментированное, жидкость. Все группы в одном обеде.

Чего не было

Фастфуда. Снеков. Сладких напитков без ограничений. Соусов ложками. Десертов как обязательной части. Бесплатной добавки. Перекусов между приемами пищи не существовало в принципе.

Режим и движение

Завтрак — обед — ужин. Никаких батончиков под кофе и печенек за компьютером. А еще советский человек больше ходил пешком, реже пользовался лифтом, чаще работал физически. Калории тратились сами собой.

Что можно взять сегодня

Не надо тосковать по вкусу столовской еды. Но ее принципы работают до сих пор: начинайте обед с супа, ешьте три раза в день без перекусов, не пейте калории, считайте порции, а сладкое оставляйте на десерт, а не на каждый час.

Советская система питания, построенная на науке и дефиците, случайно оказалась куда здоровее, чем современное изобилие супермаркетов.

